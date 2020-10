Twitter zaprl lažne profile domnevno temnopoltih podpornikov Trumpa

Profili so v nekaj dneh pridobili več tisoč sledilcev

© Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Twitter je začasno zaprl več profilov uporabnikov, ki so se pretvarjali, da so temnopolti podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Profili so v nekaj dneh pridobili več tisoč sledilcev. "Naše ekipe bodo ukrepale v skladu s pravili Twitterja, če bodo ugotovile, da tviti kršijo pravila," je sporočil tiskovni predstavnik družbe s sedežem v San Franciscu.

Profesor z univerze v Clemsonu Darren Linvill, ki se ukvarja z dezinformacijami na družbenih medijih, je objavil nekaj primerov lažnih profilov na Twitterju, ki uporabljajo "digitalni temnopolti obraz".

Twitter je sporne profile suspendiral, ker so zavajali uporabnike glede svojih namenov in identitete, kar pomeni, da so manipulirali z javno razpravo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Da, sem temnopolt in glasujem za Trumpa. Liberalcem to ne bo všeč, a mi ni mar," piše v enem od tvitov, ki jih delil Linvill. Zapis je 17. septembra objavil uporabnik z imenom Ted Katya. Tvit je bil poobjavljen 6000-krat, dobil je več kot 16.000 všečkov.

Večina profilov je uporabljala fotografije "resničnih Američanov" in nekateri so imeli več 10.000 sledilcev, je dejal Linvill.

