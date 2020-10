Facebook prepovedal oglase proti cepivom

Facebook je sporočil, da takih oglasov, ki škodujejo prizadevanjem za javno zdravje, ne želi na svojih platformah, ampak želi ljudi osveščati o varnosti in učinkovitosti cepiv

© Flickr

Facebook je prepovedal vse oglase, ki zavračajo cepiva. Ne bo več sprejemal oglasov, ki ljudi odvračajo od cepljenj, oglasov, ki cepiva opisujejo kot nezdrava in neučinkovita, ali oglasov, ki trdijo, da bolezni, zaradi katerih se ljudje cepijo, niso nevarne.

Facebook je sporočil, da takih oglasov, ki škodujejo prizadevanjem za javno zdravje, ne želi na svojih platformah, ampak želi ljudi osveščati o varnosti in učinkovitosti cepiv. Nova politika velja tudi za Instagram, uveljavljati pa se bo začela v prihodnjih dneh.

Facebook se krčevito upira pritiskom za urejanje vsebin na svoji platformi in šele, ko ne gre drugače in tudi ko ustanovitelj podjetja Mark Zuckerberg ne najde več izgovorov proti poseganju v škodljive objave, se zadeve počasi premaknejo.

Facebook ima tri milijarde aktivnih mesečnih uporabnikov in to je priložnost za neverjetno širjenje raznih dezinformacij, zavajanj in laži. Facebook se je zganil proti oglasom in objavam, ki lažejo o koronavirus, in je že prepovedal informacije, ki so v nasprotju z informacijami Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Nova politika sicer ni popolna prepoved oglasov, ki zavračajo cepljenje, ampak ti oglasi ne smejo naravnost lagati ali izrecno nasprotovati vsakemu cepljenju. Lahko na primer zavračajo vladne politike glede cepljenja.

Facebook se je zganil proti oglasom in objavam, ki lažejo o koronavirus, in je že prepovedal informacije, ki so v nasprotju z informacijami Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Gre tudi le za plačane oglase, uporabniki pa lahko lažejo še naprej, kar pomeni, da Facebook ni storil veliko.

Facebook je doslej med drugim prepovedal objave, ki zanikajo holokavst, širjenje teorij zarote, kot je Qanon, ali objave oboroženih milic. Začasno je prepovedal tudi politične oglase po zaprtju volišč v ZDA 3. novembra.

Facebook namerava raje uporabnike usmerjati na kredibilne informacije o tem, kje se lahko cepijo proti gripi in proti drugim boleznim.