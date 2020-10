Kinematografi ogorčeni, ker bo premiera Disneyjevega filma na spletu in ne v kinih

Disney se je odločil, da bo animirani film Duša zaobšel premiero na velikem platnu

Duša

Disney se je odločil, da bo animirani film Duša zaobšel premiero na velikem platnu, kar je šokiralo kinematografe. Film bodo namreč 25. decembra, ponudili na platformi pretočnih vsebin Disney Plus. Pomanjkanje filmskih uspešnic v kinematografih lahko glavnim trgom povzroči nepopravljivo škodo. Animirani film Duša predstavlja jazz glasbenika Jamieja Foxxa, čigar duša je ločena od njegovega telesa. Film je premiero doživel 10. oktobra na londonskem filmskem festivalu, ta teden pa ga nameravajo predvajati še na festivalu v Rimu.

Svoje ogorčenje so izrazili v kinih po vsej Evropi, ki so ostali brez premiere najnovejše Pixar animacije. Mednarodna zveza kinematografov (UNIC) je podala izjavo, da je odločitev "šokirala in razočarala vse upravljavce kinematografov", navaja britanski The Guardian.

"Velika večina kinematografov po Evropi in drugod po svetu je sedaj odprtih ter lahko ponudi gledalcem varen in prijeten povratek. Upravljavci kinematografov so ogromno vložili v ponudbo najbolj varne izkušnje obiskovalcem, ki temelji na obljubah o prikazu najnovejših filmskih uspešnic. A s strani distributerja so sedaj doživeli nov udarec," so zapisali v izjavi.

Pri Disneyju z Dušo sledijo podobnemu modelu, ki so ga uvedli s filmom Mulan - namesto množičnih premier v kinih so zaradi epidemije novega koronavirusa zamaknili njegov izid in ga brez premiere na velikem platnu ponudili na platformi Disney Plus. Naročniki so morali za Mulan odšteti dodatnih 25 evrov, a po pisanju britanskega The Guardian Disney trenutno nima načrtov, da bi za Dušo zahteval doplačilo.

Pri UNIC, katere predsednik Phil Clapp je tudi generalni direktor Britanskega združenja kinematografov, svarijo, da lahko odločitve Hollywooda "povzročijo nepopravljivo škodo glavnim trgom" in da bo "mogoče prepozno za veliko evropskih kinematografov", ko bodo studii v njih zopet želeli predvajati filmske uspešnice.