Znane osebnosti, ki so umrle ali se okužile s koronavirusom

Od Trumpa in Berlusconija do Madonne in The Rocka

Silvio Berlusconi

© Wikimedia Commons

Novi koronavirus, ki je po svetu prizadel milijone ljudi, ni zaobšel niti znanih osebnosti - od politikov, kot je ameriški predsednik Donald Trump, do nogometnih zvezd, kot je Cristiano Ronaldo. Sledi seznam nekaterih najbolj znanih osebnosti, ki so se okužile ali umrle zaradi covida-19, kot jih navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zvezdnik portugalske nogometne reprezentance in Juventusa Ronaldo, petkratni najboljši nogometaš sveta, je bil pozitiven na novi koronavirus v torek in bo zato izpustil današnjo tekmo lige narodov proti Švedski.

Predsednik ZDA Trump je bil pozitiven na testu 2. oktobra in s tem še zaostril že tako napete volitve, a se je po nekaj dneh v bolnišnici in nato v Beli hiši v ponedeljek že vrnil v kampanjo z zborovanjem na Floridi.

Snemanje zadnjega filma o Batmanu v Veliki Britaniji so septembra ustavili, potem ko so zvezdi filma Robertu Pattinsonu potrdili okužbo le nekaj dni po vnovičnem začetku snemanja.

Ameriški igralec Dwayne "The Rock" Johnson je razkril, da je bila na testu pozitivna vsa njegova družina in da so vsi v celoti okrevali.

Bivši italijanski premier Silvio Berlusconi je bil septembra enajst dni na zdravljenju v bolnišnici, ki jih je opisal kot "morda najtežjo preizkušnjo v življenju". 83-letni medijski mogotec je bil pozitiven po vrnitvi s počitnic v svoji luksuzni vili na Sardiniji.

Bollywoodski superzvezdnik Amitabh Bachchan je bil tri tedne v bolnišnici julija in avgusta, potem ko so ga tam sprejeli po potrjeni okužbi ob blagih simptomih. V bolnišnico sta zaradi okužbe morala tudi njegov sin, prav tako igralec Abhishek in snaha, igralka in bivša mis sveta Aishwarya Rai.

Junija je bil na testu pozitiven drugi teniški igralec na svetu Novak Djoković, in sicer po njegovi ponesrečeni humanitarni jadranski turneji Adria Tour. Ta se je predčasno končala, potem ko se je več igralcev in obiskovalcev okužilo, saj razdalje niso spoštovali, igralci pa so hodili v nočne klube.

Britanskega premierja, 55-letnega Borisa Johnsona so iz bolnišnice odpustili 12. aprila, kjer je bil teden dni, od tega tudi tri dni na intenzivni negi. Po dveh tednih okrevanja se je vrnil na delo.

V Rusiji sta bila pozitivna tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov in premier Mihail Mišustin.

Ameriška superzvezda Madonna je 7. maja sporočila, da je bila na testu pozitivna, potem ko je zbolela med turnejo v Franciji.

Michel Barnier, ki vodi pogajanja EU z Londonom o brexitu, je 19. marca sporočil, da je okužen. Na delo se je vrnil 14. aprila. Njegov britanski kolega David Frost je bil prav tako okužen.

Britanski princ Charles in monaški princ Albert II. sta bila oba pozitivna z blagimi simptomi, zato sta bila v karanteni.

Z oskarjem nagrajeni ameriški igralec Tom Hanks in njegova soproga Rita Wilson sta po potrjeni okužbi v marcu po dveh tednih v karanteni v Avstraliji okrevala in se vrnila domov v ZDA.

Britanski igralec Idris Elba, ki simptomov ni imel, a je bil na testu pozitiven, je konec izolacije objavil 31. marca.

Španski operni zvezdnik, 79-letni Placido Domingo, je iz bolnišnice prišel 30. marca, potem ko so mu okužbo potrdili 22. marca.

V Italiji so se okužili tudi trije nogometaši Juventusa, Paulo Dybala, ki je kar 45 dni skupaj s partnerko, ki se je prav tako okužila, prebil v osamitvi na domu, pa tudi Daniele Rugani in Argentinec Paulo Dybala.

Britanski princ Charles in monaški princ Albert II. sta bila oba pozitivna z blagimi simptomi, zato sta bila v karanteni.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki zanika nevarnost virusa, je okužbo potrdil 7. julija. Okužbo so potrdili tudi njegovi soprogi.

Je pa covid-19 med znanimi zahteval tudi nekaj življenj.

Tako je 17. aprila v starosti 92 let umrl ameriški džez saksofonist Lee Konitz. Najbolj prodajani čilski pisatelj Luis Sepulveda, je pri 70 letih starosti umrl 16. aprila v bolnišnici v Španiji okoli šest tednov po tem, ko so mu potrdili okužbo.

Velikan jazza Ellis Marsalis je umrl 1. aprila v starosti 85 let, potem ko so mu potrdili okužbo.

V 69. letu starosti je 31. marca umrl nekdanji predsednik francoskega nogometnega kluba Olympique iz Marseilla Mababa Pape Diouf.

Zaradi covida-19 je 30. marca umrl bivši predsednik Konga Jacques Joaquim Yhombi Opango. Star je bil 81 let.

Veteran afrodžeza Manu Dibango (86) in priznan ameriški dramatik Terrence McNally (81) sta umrla 2. marca.

Britanski raper Ty, ki je bil nominiran za prestižno glasbeno nagrado Mercury, je v starosti 47 let umrl 7. maja.

Eden največjih borcev za zaščito amazonskega deževnega gozda in vodja tamkajšnjih staroselcev Paulinho Paiakan je umrl 17. junija. Star je bil 65 let.

Japonski modni oblikovalec Kenzo Takada (81) je umrl v Parizu 4. oktobra.