Zaradi ukrepov padec izpustov ogljikovega dioksida

Padec je bil večji kot v času finančne krize leta 2008 in tudi večji kot v drugi svetovni vojni

© Geralt / Pixabay

Ukrepi za zamejitev pandemije covida-19 so prispevali k 8,8-odstotnemu padcu izpustov ogljikovega dioksida v prvi polovica leta, kažejo rezultati študije Inštituta za raziskave vpliva podnebnih sprememb iz Potsdama. Emisije so se na letni ravni znižale za 1,6 milijarde ton zaradi zaprtja meja, policijske ure, omejitev gibanja in drugih ukrepov.

Študija je pokazala neposredno povezavo med ukrepi držav in zmanjšanjem izpustov ogljikovega dioksida, poročajo tuje tiskovne agencije. Samo aprila so emisije ogljikovega dioksida v medletni primerjavi upadle za 16,9 odstotka.

Padec je bil večji kot v času finančne krize leta 2008 in tudi večji kot v drugi svetovni vojni. Raziskovalci so v analizi proizvodnje električne energije, prometa v več kot 400 mestih po svetu, letalskega prometa in podatkov o mesečni potrošnji zaključili, da gre za največji padec v moderni zgodovini.

Predlagajo, da države ukrepajo in v ukrepih za okrevanje po pandemiji sprejmejo takšne, ki bodo pomagali stabilizirati podnebje. Izpusti so namreč že julija, ko je večina držav sprostila ukrepe, prišli na predkrizno raven.