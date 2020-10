Koronavrtnica

Konceptualna umetnica Eva Petrič že nekaj let sodeluje s članicami eksperimentalne klekljarske skupine pri Čipkarski šoli Idrija. Med prvim valom koronavirusa je tako nastala klekljana vrtnica, ki so jo izobesili v dunajski katedrali sv. Štefana. Dopoldne so jo v sijaju svetlobe, ki pada skozi okna, uradno predstavili javnosti. Klekljano vrtnico bodo še enkrat predstavili jutri ob 20. uri, tedaj v soju luči.

Cvetovi in listi klekljanih vrtnic simbolizirajo optimizem in upanje, njihovi trni pa opozarjajo na previdnost, ki jo zahteva nova realnost, je po pisanju časnika klekljano mojstrovino opisala avtorica Eva Petrič.

Na pot pa je umetnino pospremila z besedami: "Upam, da vas bo moja koronavrtnica, razrasla v kolektivno koronavrtnico, spomnila, da lahko lepota vrtnice premaga njene trne, in da bomo, tako kot lepoto vrtnice, še naprej in še bolj cenili bližino ljudi, ki so nam ljubi, ter čas, ki ga lahko preživljamo skupaj."

Eva Petrič je začela svojo koronavrtnico na Dunaju, med spomladansko karanteno pa se je razrasla v kolektivno koronavrtnico. Umetnica je za spletni portal marijanzlobec.wordpress.com povedala, da jo je po objavi slike njene koronavrtnice v Delu in ideje za njo poklicala Maja Svetlik iz Čipkarske šole Idrija, ki vodi skupino za eksperimentalno čipko, in jo vprašala, če lahko njeno idejo uporabijo za akcijo, ki naj bi klekljaricam pomagala skozi čas karantene.

Cvetovi in listi klekljanih vrtnic simbolizirajo optimizem in upanje, njihovi trni pa opozarjajo na previdnost, ki jo zahteva nova realnost.

- Eva Petrič

Z akcijo se je strinjala ter po zaključku izdelke vključila v svojo instalacijo. "Zdelo se mi je primerno, da z njimi svojo koronavrtnico spremenim v kolektivno koronavrtnico in sem njihove cvetove in lističe oblikovala v spodnji, osnovni del, iz katerega raste moja koronavrtnica," je za omenjeni portal še povedala umetnica. V dunajski katedrali sv. Štefana so klekljano vrtnico obesili na steno nad grobnico cesarja Friderika III. na desni strani od glavnega oltarja.

Eva Petrič se je rodila leta 1983 v Kranju. Na univerzi Webster na Dunaju je leta 2005 diplomirala iz psihologije in vizualne umetnosti ter na Transart Institutu Berlin - Danube University Krems leta 2010 magistrirala iz novih medijev. Sodelovala je na več kot 60 samostojnih in 110 skupinskih razstavah v Evropi, ZDA in Aziji. Živi in ustvarja v Ljubljani, na Dunaju in v New Yorku. Deluje kot konceptualna intermedijska in likovno-vizualna umetnica, fotografinja, performerka in pisateljica.

Leta 2016 je bila z dvema velikima instalacijama kot prva umetnica iz Slovenije predstavljena v dunajski katedrali Sv. Štefana in bila vključena v enega največjih letnih umetniških projektov v javnem prostoru New Yorka, Sing for Hope.