Zavajanje Romane Tomc

Evroposlanka Romana Tomc je pri komentarju poročila evropske komisije o stanju vladavine prava v EU uporabila točne informacije, vendar jih je predstavila zavajajoče

Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc

© EP

Evropska poslanka Romana Tomc (ELS/SDS) je na svojem spletnem mestu komentirala poročilo Evropske komisije o vladavini prava v EU.

Menila je, da komisija Slovenijo opozarja na »pomanjkljivo medijsko pluralnost in nepreglednost lastništva velikih medijev in ob tem ugotavlja, da bi predlagane spremembe medijske zakonodaje to pomanjkljivost odpravile«. Dodala je, da to najbrž preseneča nasprotnike predloga sprememb medijske zakonodaje.

Poslanka se je sklicevala na poročilo evropske komisije o vladavini prava v EU, v katerem je komisija lastništvo slovenskih medijev označila za delno pregledno. Poudarila je, da bi lahko trenutna zakonodaja v primerih več medsebojno povezanih lastnikov oteževala prepoznavanje morebitne koncentracije odločanja v ozadju.

Evroposlanka v komentarju ni poudarila, da slovenska zakonodaja ne preprečuje nasprotij interesov v medijih, ali pa, da so slovenski novinarji pogosto tarča groženj in nadlegovanja prek spleta, kar sistem le redko kazensko sankcionira.

Pri tem komisija ni neposredno navedla, da bi predlog novele odpravil problem nepreglednega medijskega lastništva, kot je menila Romana Tomc, temveč le, da bi odpravil prag za poročanje o lastništvu.

