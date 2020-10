Vlada omejila prehajanje med regijami, šolski pouk spet od doma

Predsednik vlade Janez Janša je napovedal, da od petka velja omejitev gibanja med regijami, prepoved zbiranj nad 10 ljudi, omejitev športov, obvezna bo tudi uporaba mask na prostem. Od ponedeljka pa se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci spet šolali na daljavo.

Janez Janša na današnji večerni tiskovni konferenci

Ob slabšanju epidemioloških razmer je vlada sprejela nove ukrepe za omejitev širjenja koronavirusa. Od ponedeljka se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci spet šolali na daljavo, je dejal premier Janez Janša. Za sedem regij pa bo od petka prepovedano zbiranje več kot 10 oseb, omejeno prehajanje med regijami, maske pa obvezne tudi na prostem.

Na današnji seji je vlada obravnavala razmere v zvezi s širjenjem virusa in ocenila položaj, je na večerni novinarski konferenci povedal Janša. "Trenutno smo nekje med oranžno in rdečo fazo. Število okužb narašča. Glede na pripravljen načrt sprejemamo ukrepe, za katere računamo, da če jih bomo upoštevali, lahko zajezijo nadaljnje širjenje okužb," je dejal.

Kot je pojasnil premier, se trenutno sedem od 12 statističnih regij po številu okužb glede na 14-dnevno pojavnostjo uvršča na rdeči seznam, ostalih pet regij pa na oranžnega. Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska, Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada je sprejela nekatere ukrepe, ki bodo veljali po celotni državi.

Med drugim je določila, da bo omejila neposredno delo v vseh šolah. Učenci od 5. razreda osnovnih šol in dijaki bodo šolanje opravljali na daljavo. Tudi visokošolskim zavodom in univerzam pa so že priporočili, naj na ta način organizirajo čim več pedagoškega procesa. O ukrepu bodo po Janševih besedah znova odločali po jesenskih počitnicah.

V regijah, ki se uvrščajo na rdeči seznam, bo od petka začasno prepovedano vsakršno zbiranje več kot 10 oseb, omejene bodo storitvene dejavnosti in nekatere športne aktivnosti. Omejeno bo tudi prehajanje med regijami, nošenje zaščitnih mask pa bo obvezno tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah.

Glede prehajanja med regijami, ki so na rdečem seznamu, je Janša povedal, da bodo v odloku določene izjeme, ki bodo enake, kot so bile spomladi pri prehodih med občinami. Služba bo izjema, prav tako nujne storitve, ki so potrebne za normalno življenje. S tistim, kar ni nujno, pa bo treba nekaj časa počakati.

Janša je ob tem pozval vse župane občin, kjer imajo izbruh koronavirusa, a so del oranžne statistične regije, naj v okviru svojih pristojnosti za občinske prostore sprejmejo podobne omejitvene ukrepe, kot veljajo v rdečih statističnih regijah. "Na ta način se lahko izognemo kasnejšim zaostritvam oziroma ukrepom, kot smo jih poznali spomladi, ko je bilo potrebno omejevati gibanje ali sprejemati določene ukrepe na ravni vseh občin," je dodal.

Prebivalcem pa se je premier zahvalil za dosedanje upoštevanje ukrepov in jih pozval, naj ukrepe spoštujejo tudi v prihodnje. Prav tako je pozval vse, ki si še niso naložili aplikacije Ostani zdrav, naj to storijo. Meni namreč, da bi se lahko z dosledno uporabo aplikacije izognili nekaterim omejitvenim ukrepom.

Poudaril pa je še, da ima vlada pripravljene tudi načrte za primer poslabšanja, ki jih bodo sprejeli, če bo potrebno. Med njimi je tudi razglasitev epidemije. A bi se temu radi izognili, je dodal.

"Vemo, da to terja svojo ceno. In finančne blazine, kot je bila na razpolago spomladi v prihodnosti, v takšni meri, ni na razpolago. Zato je odgovorno ravnanje še toliko bolj pomembno," je dejal premier. Od prihodnjih dni bo, tako Janša, odvisno, ali bomo plačali višjo ceno kot spomladi. "Slovenija je do zdaj velikokrat dokazala, da je takrat, ko gre zares, sposobna skupiti skupaj," je še dodal.

Na današnji seji se je vlada odločila tudi za aktiviranje rezerv v zdravstvenem sistemu. V peti sklop protikoronskih ukrepov, ki jih bodo v četrtek obravnavali poslanci, pa je vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih bonov v prihodnje koledarsko leto. "Zato naj se tisti, ki bonov niso porabili do zdaj, ne bojijo, da te možnosti ne bodo imeli v naslednjem letu," je povedal premier.

Več o ukrepih bodo na četrtkovi novinarski konferenci pojasnili pristojni ministri, v uradnem listu pa bodo objavljeni v četrtek.

Vlada je sicer sprejela odlok o začasni splošni prepovedi gibanja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v občinah ali statističnih regijah s slabimi epidemiološkimi razmerami ter prepovedi gibanja v občine ali statistične regije s slabimi epidemiološkimi razmerami in iz njih. Spremenili so tudi odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi. Spremenili in dopolnili pa so še odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter novelirali odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.