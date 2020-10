Ministrstvo za zdravje prekinja nekatere preventivne storitve

V bolnišnicah je ukinjanje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19

Marija Magajne, direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje

Ministrstvo za zdravje z odredbo zaenkrat prekinja izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah pa je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19, je na novinarski konferenci pojasnila Marija Magajne z ministrstva.

Za izvajalce zdravstvene dejavnosti so ponovno pripravili navodila in jih pozvali, naj natančno upoštevajo vse ukrepe za zmanjšanje možnosti vnosa okužb v vse zdravstvene ustanove, je še pojasnila v. d. direktorice direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje Marija Magajne. Vsak vnos namreč pomeni zmanjšano število kadra, večji poseg v organizacijo dela zdravstvenih ustanov, zmanjšanje ostalih programov in s tem dodatno obremenitev zdravstvenega sistema.

Pripravili so tudi navodila glede obiskov, pri čemer je poudarila, da se ukrepi na tem področju sprejemajo sorazmerno, upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti. To pomeni, da o tem, ali so obiski prepovedani, splošno omejeni ali nadzorovani, in o možnosti izjem presoja odgovorna oseba izvajalca glede na epidemiološke razmere.

Pri tem pa je potreben individualen pristop in upoštevanje morebitnih negativnih posledic uvedbe popolne prepovedi ali omejitve obiskov pri posameznem bolniku. Če se oceni, da se lahko obravnava bolnika ob vključevanju svojcev bistveno izboljša, je treba narediti prilagoditev in smiselno izjemo, obiski pa se morajo tudi v tem primeru izvajati po strokovni in etični presoji odgovornih pri izvajalcih in ob upoštevanju strogih preventivnih ukrepov, je pojasnila Marija Magajne. Dodala je, da pri tem ne gre samo za umirajoče bolnike.

Tudi sicer morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti poskrbeti za varnost in zdravje zaposlenih na delovnem mestu, tako da obvladujejo tveganja, obveščajo in usposabljajo zaposlene, pripravljajo ustrezno organizacijo in tudi nadzorujejo zdravstveno stanje zaposlenih. Tudi vzgojno-izobraževalne aktivnosti za zaposlene v povezavi z obvladovanjem in preprečevanjem širjenja virusa mora izvajalec organizirati na varen način, je poudarila.

Predstavila je tudi tri odredbe, ki se nanašajo na zmanjšanje možnosti prenosa okužbe znotraj zdravstvenih zavodov in na zagotavljanje kapacitet izvajalcev, da bodo lahko vsi, ki obravnavo potrebujejo, to tudi dobili.

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvenih dejavnosti določa, katere dejavnosti se ukinjajo. Zaenkrat se prekine izvajanje izključno nekaterih preventivnih dejavnosti, izjeme so dejavnosti, ki se nanašajo na otroke, mladostnike in področje presejanja za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka. Glede na odredbo, ki je že objavljena v uradnem listu, so izjema tudi preventivni pregledi nosečnic, delavcev, operativnih gasilcev in druge preventivne storitve, katerih opustitev bi imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Zaenkrat pa se ne bodo izvajale preventivne storitve, kot so denimo dejavnosti centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov. Dejala je, da so sicer to pomembne dejavnosti, a se lahko prestavijo za omejen čas.

Pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na bolnišnični ravni pa je v odredbi zapisano, da se lahko ukinejo posegi in pregledi, za katere se presodi, da ne predstavljajo velikega tveganja, če se prestavijo za mesec dni ali za omejeno obdobje. Odredba začne veljati v četrtek.

Z odredbo o začasni ureditvi prostorov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na epidemiološki status, povezan z nalezljivo boleznijo covid-19, določajo tudi nujno ureditev t. i. sivih con pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, da se primerno oskrbi bolnike, za katere še ni znano, ali so okuženi z novim koronavirusom, in obvezno organiziranje t. i. rdečih con, v katerih pa so bolniki s potrjeno okužbo z novim koronavirusom. Tudi ta odredba začne veljati v četrtek.

Tretja odredba pa govori o obveznem prilagajanju programov specializacij in sekundariata, da bodo tisti, ki opravljajo specializacijo in sekundariat lahko čim več vključeni v izvajanje storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja covida-19, in da bodo lahko po potrebi pri svojem primarnem delodajalcu. Zanje je izjemno pomembno, da v tem času spoznajo in se usposobijo za samostojno delo tudi v takih razmerah, je dodala Marija Magajne.

Ta odredba danes še ni objavljena v uradnem listu. Je pa vlada na današnji seji sprejela odlok o prenehanju odloka o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije. Kot so zapisali v poročilu po seji vlade, se bo vsebina, ki jo sedaj ureja odlok, prenesla v odredbo in bo področje uredila na drugačen način.

Na vprašanje glede vključevanja zasebnikov v reševanje težav s pomanjkanjem kadra v trenutni krizi je Marija Magajne pojasnila, da jih na sistemski ravni niso vpoklicali, da pa imajo posamezne bolnišnice in drugi izvajalci zdravstvenih storitev dogovore z zasebnimi zdravniki, s katerimi sodelujejo ob pomanjkanju kadra.

V odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvenih dejavnosti sicer piše, da se koncesionarji za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo obolelih za covidom-19 v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključujejo v delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

O smiselnosti preventivnega testiranja zdravstvenih delavcev pa je dejala, da so testiranja pomembna, da pa je treba biti pozoren ob negativnem testu, ki pomeni, da posameznik nima virusa ob odvzemu brisa. Negativen test tako po njenih besedah ne pove veliko, zato je smiselnost testiranja zelo na široko zelo vprašljiva. Ob tem je omenila tudi primere v tujini, ko so morali zaradi pomanjkanja zdravstvenih delavcev tudi okuženi delati, seveda z zaščitno opremo, da se okužba ni prenašala naprej.

Napovedala je še, da bodo hitre teste v prihodnje izvajali tudi po nekaterih bolnišnicah. Opozorila pa je, da ima testiranje zunaj mikrobioloških laboratorijev omejitve, saj zna mikrobiolog tudi interpretirati rezultat, za druge pa je treba - kar sicer že pripravljajo - podati zelo jasne algoritme.