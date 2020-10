Dr. Alojz Ihan: »Oblast se mora kdaj tudi zjokati na ramenih ljudstva«

Intervju z imunologom, ki pravi, da smo zaradi skokovite rasti števila okužb na robu neobvladljivosti epidemije

Dr. Alojz Ihan

© Borut Peterlin

Po mnenju dr. Ihana je porazno obvladovanje epidemije posledica splošne klime v državi, ki jo je ustvarila slaba komunikacija vlade. "Vlada je izziv epidemije vzela kot priložnost, da se izkaže, je pa vojaška retorika, ki jo je poosebljal Jelko Kacin, pretirano ustvarila razmerje avtoritarne vlade, ki vodi, in ljudstva, ki je vodeno. Vsi smo samo še gledali Kacina in razmišljali, kaj in kdaj bo kaj dovoljeno in prepovedano ter pod kakšnimi pogoji." Kacin bi moral zato po njegovih besedah najkasneje junija, po preletu letal, tudi sam odleteti.

Vlada bi morala uporabiti mehkejši pristop. "Vlada je ukrepe vedno zelo skopo razložila. Zelo redko je bilo videti, da o pravilnosti katerega od ukrepov morda ni prepričana, da je v stiski. Vse dileme so v vladi skušali razčistiti med seboj, javnosti so ukrepe predstavili, kot da dilem ni. To je bilo potem v velikem nasprotju s tem, da so se odločitve zelo hitro in pogosto spreminjale, tudi zelo kontradiktorno – to je pomenilo, da so dileme vendarle bile. A dejansko bi bilo dobro, če bi večkrat priznali, da so tudi sami v negotovosti, pravzaprav bi bilo pametno večkrat kar neposredno razložiti dileme in stiske. Brez tega pri ljudeh ni mogoče zbuditi empatije, ta pa je pogoj za simpatijo in sodelovanje."

Brez tega se ljudje sicer dokaj zgledno držijo predpisanih ukrepov v formalnem okolju, ko nihče ne gleda, pa niso tako zagnani. "V formalnih okoljih je spoštovanje ukrepov veliko preprosteje doseči. Ni treba pridobiti strinjanja ljudi, zavzetosti za spoštovanje. Za spoštovanje ukrepov v neformalnih okoljih pa to ni dovolj. Zato imamo težavo. Nadzorovanje epidemije z discipliniranjem neformalnih okolij je neskončno drago, če tega nismo zmožni doseči z motivacijo vseh ljudi za sodelovanje."

Ključno je, da ljudje vsak pri sebi razumejo, da je treba virus vzeti resno, in da so empatični do oblasti. "Zato pa se mora znati oblast kdaj tudi zjokati »na ramenih ljudstva«. Vlada pa do zdaj še ni našla načina in priložnosti, da bi se nam zjokala. Neprestano se čuti ogroženo in pač čuti potrebo, da se dela močno. Toda do nekoga, ki se neprestano dela močnega in vsevednega, je težko vzpostaviti empatičen odnos."

