Hojs: »Zbiranje omejeno na 10 ljudi, v rdečih regijah splošna prepoved zbiranj«

Minister za notranje zadeve je dejal, da je prebivalcem iz rdečih regij prepovedan prehod v druge regije

Od polnoči se omejuje zbiranje na 10 ljudi, v regijah, ki so zaradi števila okužb na rdečem seznamu, pa je zbiranje popolnoma prepovedano. Prebivalcem iz rdečih regij bo prepovedan prehod v druge regije. So pa določene izjeme, med njimi tranzit in koriščenje že rezerviranih turističnih namestitev, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Hojs je na novinarski konferenci predstavil dva odloka, ki ju je vlada v sredo sprejela za zamejevanje širjenja epidemije.

S spremembo odloka o zbiranju ljudi se prepove zbiranje več kot 10 ljudi. V statističnih regijah, ki so na rdečem seznamu, pa je od petka splošna prepoved zbiranj, shodov, porok, druženj, vključno z verskimi obredi ne glede na že predhodno pridobljeno pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je pojasnil.

Izjeme so posamične prireditve oz. enkratni dogodki, ki že imajo predhodno pozitivno mnenje NIJZ, na pa tiste prireditve, ki imajo pozitivno mnenje NIJZ za obdobje, na primer kinematografi.

OzaOcFxkgF8

Odlok omejuje druženja povsod, ne le na javnih prostorih. Tako je prepovedano zbiranje tudi v zasebnih prostorih, kar pa ne pomeni, da bo policija vdirala v stanovanja, je jasen Hojs. Policija bo tako prišla na zasebna druženja, ko jih bodo poklicali zdravstveni inšpektorji, ti pa večinoma pridejo po prijavi občana.

Z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja pa omejujejo gibanje iz statističnih regij, ki so obarvane z rdečo. Tisti prebivalci, ki živijo v oranžnih, te prepovedi nimajo in torej lahko prehajajo tudi v rdečo regijo, a jim Hojs te premike vseeno odsvetuje.

Pri tem so določene izjeme za prehajanje regij, kot so prihod in odhod na delo, izvajanje kmetijske dejavnosti, zagotavljanje storitev za zavarovanje zdravja in premoženja, varstvo ali nega družinskega člana, dostop do lekarn, zdravstvenih storitev in bolnišnic.

Iz rdeče v oranžno regijo lahko posameznik preide tudi, če je lastnik nepremičnine v oranžni regiji. Poleg tega je med izjemami tudi tranzit v drugo državo, torej lahko posameznik potuje skozi rdeče regije do meje s sosednjimi državami. Tisti, ki imajo do danes že rezerviran dopust, bodo tudi lahko prehajali rdeče regije, to pa velja za vse turistične rezervacije, ne glede na to, če se plačajo z boni.

Kljub temu pa Hojs poziva vse, ki lahko prestavijo ali odpovedo turistično rezervacijo, naj to zaradi epidemiološke situacije v državi tudi storijo.

Dovoljeno bo tudi prehajanje regije za urejanje in obisk grobov, a tudi to Hojs odsvetuje, če se lahko preloži na poznejše obdobje.

Prehajanje je prepovedano tudi med samimi rdečimi regijami, za uveljavljanje izjem pa bo bodo potrebna dokazila, tako kot je to veljalo spomladi za prehajanje mej občin.

Prehode bo nadzorovala policija. Hojs se zaveda, da ne bo mogoče popolnoma zapreti povezav, nadzor bo naključen. Tako bodo na cestah in avtocestah naključno ustavljali vozila in pregledovali dokumente. Načrtovano je, da bodo v petek samo izdajali opozorila, nato pa tudi kazni, ki so predvidene v zakonu o nalezljivih boleznih in znašajo za posameznika od 200 do več tisoč evrov.

V odloku je po besedah notranjega ministra tudi možnost, da župani sami urejajo aktivnosti v svoji občini, ki vključujejo zbiranje ljudi. Tako lahko denimo župan iz regije na oranžnem seznamu odloči, da se v občini začasno zaprejo kinodvorane, gledališča itd.

Po ministrovih besedah se nič ne spreminja na področju prehajanja državnih meja. Tako je nemoteno prehajanje meje s sosednjimi državami, razen z Madžarsko, ki je omejila prehode na tranzit in dvolastnike zemljišč.