Upanje

Jože P. Damijan, morebitni novi predsednik vlade

Damijan je med letoma 2004 in 2006 kot mladoekonomist sodeloval v vladi Janeza Janše. Danes tisto vlogo obžaluje. (Na fotografiji ob izvolitvi za ministra v prvi Janševi vladi decembra 2005)

© Denis Sarkić

Jože P. Damijan se je rodil leta 1967 v Gornji Radgoni. Njegov oče, Jože, je bil gradbeni delovodja, mati Marija pa je bila kuharica. Odraščal je, kot pove tudi sam, skromno, v veliki in navzven »črni« družini, katere skupni ideološki imenovalec je bila protikomunistična nastrojenost. Razumljivo: povojna oblast je njegovim starim staršem z agrarno reformo po drugi svetovni vojni pobrala večino zemlje, zaradi česar se je Damijan še kot majhen naposlušal zamer in zgodb o komunistih. Osnovno šolo je obiskoval v Lomanošah, kraju blizu Radgone, živel pa je – preden je mama zgradila lastno hišo – pri dedku in babici, kjer si do šestega razreda osnovne šole doma niso ogledali niti enega partizanskega filma: