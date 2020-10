Janša spet žaljivo nad novinarje

"Premier javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s koronavirusom, sam pa energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada," so zapisali v Društvu novinarjev Slovenije

Današnji zapis Janeza Janše na Twitterju

© Twitter

Na Slovenski tiskovni agenciji (STA) so zgroženi nad zapisom premiera in predsednika SDS Janeza Janše na Twitterju, v katerem je STA označil za "nacionalno sramoto, eklatantno zlorabo imena, ki ga nosi". Takšen način označevanja dela novinarjev STA je nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od premierja, so zapisali v odzivu.

Janša je z navedenimi besedami pospremil poobjavo urednika tednika Demokracija Jožeta Biščaka, ki je prioritete STA ugotavljal skozi primerjavo, da je število besed ene od sredinih vesti STA o dogajanju ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince manjše od števila besed v intervjuju z raperjem Zlatkom.

"Presoja kakovosti novinarskega dela na podlagi štetja besed, ki je bila podlaga za odziv predsednika Janeza Janše na Twitterju, je vse prej kot profesionalno merilo," so v odzivu zapisali na STA. V agencijskem servisu je bilo namreč o dogodku, povezanem z daljnovodom Cirkovce-Pince, ki se ga je udeležil tudi madžarski premier Viktor Orban, objavljenih več vesti, medtem ko je bil z raperjem Zlatkom objavljen intervju ob izidu novega albuma. Gre torej tudi za primerjavo neprimerljivih novinarskih žanrov, ki se razlikujejo tako po obliki kot dolžini.

"Takšen način označevanja dela novinarjev STA, ki je sicer v lasti države, deluje pa kot javni servis, je nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od predsednika največje politične stranke in aktualnega premierja."



Slovenska tiskovna agencija (STA)

Kot so v odzivu na tvit še poudarili na STA, se je Slovenska tiskovna agencija, ki je nastala skupaj z rojstvom slovenske države pred skoraj tridesetimi leti, v letih obstoja razvila v sodobno medijsko hišo, deluje profesionalno in spoštuje uveljavljena načela agencijskega poročanja.

"Takšen način označevanja dela novinarjev STA, ki je sicer v lasti države, deluje pa kot javni servis, je nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od predsednika največje politične stranke in aktualnega premierja," so še zapisali na STA.

Janez Janša, premier in predsednik SDS

© Gašper Lešnik

V Društvu novinarjev Slovenije so v odzivu zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo nov grob napad na medij s strani premierja Janše na družbenih omrežjih. Poudarili so, "da je STA eden ključnih gradnikov slovenskega medijskega prostora in je v svojih treh desetletjih obstoja še kako upravičila vlogo nacionalne tiskovne agencije". Še posebej se to po njihovih navedbah kaže v aktualni krizi, ko so mediji kadrovsko in finančno oslabljeni.

"Pavšalne kritike, ki temeljijo na popolnoma neprimerljivih podatkih, še posebej pa merjenje novinarskih vsebin skozi sito štetja besed v DNS zavračamo. Dodatno pa nas čudi, da premier, ki javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada."



Društvo novinarjev Slovenije (DNS)

Ob tem so izpostavili, da servis STA uporabljajo mediji celotnega medijskega prostora, ne glede na njihovo svetovnonazorsko usmerjenost, kar dodatno argumentira upravičenost naziva nacionalne agencije. "Pavšalne kritike, ki temeljijo na popolnoma neprimerljivih podatkih, še posebej pa merjenje novinarskih vsebin skozi sito štetja besed v DNS zavračamo. Dodatno pa nas čudi, da premier, ki javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada," so zapisali v DNS.

To sicer ni prvi tovrsten zapis Janše o STA. Med drugim je agencijo v preteklosti označil za ventilator lažnih novic.