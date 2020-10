Film o Greti v kinih

Po premieri v Benetkah bo sedaj na ogled v britanskih in irskih kinematografih

Greta Thunberg

© Flickr / Gabor Kovacs

Dokumentarec I Am Greta v režiji Nathana Grossmana, ki so ga snemali od prvega Gretinega protesta v Stockholmu leta 2018, govori o švedski podnebni aktivistki Greti Thunberg ter o tem kako je imel njen vpliv globalne razsežnosti. Po premieri na filmskem festivalu v Benetkah bo sedaj na ogled v britanskih in irskih kinematografih.

Greta Thunberg je avgusta 2018, ko je imela 15 let, zagnala globalno gibanje Petki za prihodnost s preprostim izostankom od pouka, ko je pred švedskim parlamentom v rokah držala znak z napisom Šolska stavka za podnebje, navaja britanski BBC.

Od tedaj je med drugim nagovorila svetovne voditelje, se srečala s papežem Frančiškom, se podala v besedni spopad z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in navdihnila na milijone ljudi, da so se po vsem svetu zbrali na največjem podnebnem shodu doslej. Revija Time jo je lani razglasila za osebnost leta.

Grossmanov prvi celovečerni dokumentarec je nekakšna mešanica filma o odraščanju ter filma o super junakinji. Je zgodba zaskrbljene in osamljene deklice, ki odkrije skrite moči in jih uporabi za izboljšanje sveta.

Tedaj še študent filma Grossman je že v zgodnjih dneh gibanja Petki za prihodnost začel snemati dogajanje in upal, da bo njena zgodba prišla v medije. Najstnico in njenega očeta je na kamero ujel ob vsakem preobratu.

Grossmanov prvi celovečerni dokumentarec je nekakšna mešanica filma o odraščanju ter filma o super junakinji. Je zgodba zaskrbljene in osamljene deklice, ki odkrije skrite moči in jih uporabi za izboljšanje sveta.

xDdEWkA15Rg

V dokumentarcu Greta razloži, da "ko usmeriš pozornost k podnebni krizi, ne moreš pogledati stran; ko razumeš razsežnost problema, tega ne moreš izbrisati". Njene besede nasprotujejo politikom, ki se s pogledi, zazrtimi v telefone med njenimi govori, zdijo kot, da se ne zavedajo resnosti problema. Ta napetost naredi zgodbo tako naelektreno, piše BBC.

Njena neomajna usmerjenost v podnebno krizo je tudi posledica Aspergerjevega sindroma, ki je motnja avtističnega spektra. Podnebni boj ji je pomagal iz globoke depresije, po očetovih besedah pa so izginili Gretin selektivni mutizem in prisilna dejanja oziroma kompulzije.

Vrhunec dokumentarca je na podnebnem vrhu Združenih narodov, kjer je Greta nagovorila svetovne voditelje in izrekla znameniti stavek: "Kako si drznete!"

Dokumentarec je svetovno premiero doživel septembra na beneškem filmskem festivalu, v Veliki Britaniji in na Irskem pa bo v kinematografih na ogled od 16. oktobra. Na platformi ameriškega ponudnika videa na zahtevo Hulu, ki je zaslužen za produkcijo dokumentarca, bo na voljo od 13. novembra.