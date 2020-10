Proti načrtovani širitvi judovskih naselbin

Evropske velesile so včeraj obsodile odločitev Izraela, da odobri gradnjo več kot 2000 novih stanovanj

Evropske velesile so včeraj obsodile odločitev Izraela, da odobri gradnjo več kot 2000 novih stanovanj v spornih judovskih naselbinah na zasedenem Zahodnem bregu. Označile so jo kot kontraproduktiven korak, ki spodkopava mirovna prizadevanja v regiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Širjenje naselbin predstavlja kršitev mednarodnega prava in dodatno ogroža uresničitev rešitve dveh držav, ki naj bi prinesla pravičen in trajen mir v izraelsko-palestinskem konfliktu," poudarja skupna izjava zunanjih ministrov Nemčije, Francije, Velike Britanije, Italije in Španije.

"Kot smo že poudarili neposredno pri izraelski vladi, ta korak obenem spodkopava prizadevanja za obnovo zaupanja med stranema s ciljem ponovnega začetka dialoga," so še opozorili in pozvali k takojšnji ustavitvi gradnje v spornih naselbinah na zasedenih palestinskih ozemljih, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. V njih sicer živi več kot 600.000 Izraelcev.

Spomnili so tudi na septembra podpisani sporazum o normalizaciji odnosov med Izraelom na eni ter Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom na drugi strani, ki predstavlja pozitiven razvoj dogodkov in v luči katerega je sedanji korak Izraela še bolj "kontraproduktiven".

Izrael je po osmih mesecih premora in prvič po septembrskem podpisu omenjenega t. i. Abrahamovega sporazuma znova odobril novo gradnjo v naselbinah na Zahodnem bregu. Po različnih navedbah naj bi načrtoval gradnjo nekje med 3000 in 5000 novih domov v več različnih naselbinah.

V četrtek je to potezo ostro obsodila tudi Evropska unija. "Načrti, ki predvidevajo gradnjo skoraj 5000 stanovanjskih enot, ogrožajo sposobnost življenja bodoče palestinske države, rezultata izpogajane rešitve dveh držav," je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in dodal, da bi morala izraelska vlada sklepe razveljaviti in ustaviti vsako nadaljnjo širjenje naselbin.