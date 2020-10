Popularna glasba pomaga pri oživljanju

Na pomen oživljanja so tudi letos z akcijo Slovenija oživlja opozarjali Zveza študentov medicine Slovenije s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije

Srčni zastoj

Večina srčnih zastojev se zgodi v domačem okolju ali med znanci, ki lahko s hitrim in pravilnim oživljanjem izboljšajo končni izid ter rešijo življenje. V veliko pomoč je lahko tudi glasba, saj imajo popularne skladbe pogosto pravi ritem. Zaradi epidemiološke situacije so letos aktivnosti ob svetovnem dnevu oživljanja potekale virtualno. Na pomen oživljanja so tudi letos z akcijo Slovenija oživlja opozarjali Zveza študentov medicine Slovenije s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije.

Zastoj srca, ki se zgodi izven bolnišničnega okolja, je najpogostejši vzrok smrti v razvitih državah, saj preživi le vsak deseti bolnik. Če bi očividci srčnega zastoja nemudoma začeli temeljne postopke oživljanja še pred prihodom reševalcev, bi lahko rešili od dva do štirikrat več življenj. Že v treh do petih minutah po srčnem zastoju namreč začnejo odmirati možganske celice, čas do prihoda reševalcev na kraj dogodka pa je običajno mnogo daljši.

Zelo pogosto priče srčnega zastoja ne ukrepajo, saj se bojijo, da bodo ukrepali nepravilno in stanje še poslabšali. V takih trenutkih je lahko v veliko pomoč pesem najljubšega izvajalca, ki bi ljudem dala pravi ritem izvajanja stiskov prsnega koša, hkrati pa bi predstavljala znano oporo v izjemno stresni situaciji.

Zato je v letošnjem letu Evropski reanimacijski svet izbral moto Moja pesem lahko reši življenje, k sodelovanju pa so povabili tudi slovenske glasbenike. Mnogo znanih slovenskih pesmi ima namreč pravi ritem, torej od 100 do 120 udarcev na minuto, ki je potreben za pravilno izvedbo oživljanja v primeru srčnega zastoja.

Opažajo pa, da se v času epidemije vedno manj ljudi odloči pristopiti in pomagati v primeru srčnega zastoja, kar je vidno v padcu števila preživelih po srčnem zastoju.