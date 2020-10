Disney dopolnil opozorila glede rasizma v svojih filmih

Stereotipi in predsodki

Peter Pan

Disney je opozorila glede rasističnih vsebin, ki jih je svojim klasičnim filmom dodal lani, dopolnil z močnejšimi sporočili, poroča britanski BBC. Na platformi pretočnih vsebin Disney Plus imajo odslej animirani filmi, kot so Dumbo, Peter Pan in Knjiga o džungli, dodana opozorila o stereotipih.

"Ta program vključuje negativne upodobitve in/ali neprimeren odnos do ljudi ali kultur," piše v opozorilu. "Ti stereotipi so bili napačni takrat in so napačni zdaj," je dodano.

JFsGn_JwzCc

V sporočilu še piše, da želijo, namesto da odstranijo vsebino, "priznati njen škodljivi učinek, se iz nje učiti in spodbuditi pogovor o ustvarjanju bolj vključujoče skupne prihodnosti".

ZyHde0scROc

IBz7FUlZPXI

Opozorila po pisanju BBC vključujejo filmi, kot sta Mačke iz visoke družbe, kjer je mogoče videti mačko z "rumenim obrazom", ki s paličicami igra klavir, in Peter Pan, kjer ameriške Indijance imenujejo "rdečekožci".

Disney je prva opozorila svojim filmom dodal lani novembra, nekateri filmi, denimo Song of the South, pa iz istih razlogov niso več na voljo na Disney Plus.

vzf277YVMyg