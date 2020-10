ZDA bo prvič zastopala temnopolta umetnica

Na beneškem likovnem bienalu leta 2022 bo sodelovala temnopolta umetnica, 52-letna kiparka Simone Leigh

Simone Leigh

© Wikimedia Commons

Na beneškem likovnem bienalu leta 2022 bo ZDA prvič zastopala temnopolta umetnica, 52-letna kiparka Simone Leigh. Njena dela velikih dimenzij se dotikajo zgodovin družb in subjektivnih izkušenj temnopoltih žensk. Čeprav je po njenih besedah trenutno stanje srhljivo, je to ne odvrača od tega, kako dobro je biti temnopolti umetnik v tem času.

Umetniško področje Simone Leigh je predvsem keramika, s pomočjo katere upodablja telesa temnopoltih žensk. Le-ta združuje z afriškimi ljudskimi arhitekturnimi oblikami ali z uporabnimi posodami afriške diaspore, kot so vrči, navaja portal Art Daily.

S temi značilnimi podobami se je v minulih letih predstavlja v New Yorku - na lanskoletnem bienalu Whitney, na samostojni razstavi v muzeju Guggenheim, ki ji je sicer leta 2018 podelil nagrado Hugo Boss, pa tudi s skoraj petmetrskim bronastim kipom Brick House, ki pozdravlja lepoto in moč temnopoltih žensk in je bil razstavljen sredi mesta.

Umetnica namerava na beneškem likovnem bienalu predstaviti skulpturo na prostem ter serijo kipov in instalacij. Načrtuje uporabo keramike, jekla in brona ter rafije, kaj več pa ni želela razkriti, saj je razstava oddaljena še leto in pol. Umetniška dela bo pospremila z besedili temnopolte feministične teorije.

Direktorica Instituta za sodobno umetnost v Bostonu Jill Medvedow je dejala, da si ne predstavlja boljše umetnice oziroma umetnika, ki bi lahko v tem času zastopal ZDA. "Ideja Simone Leigh za Benetke prekinja 400-letno pripoved ameriške zgodovine. Njene skulpture kraljujejo v prostoru, ki ga zavzemajo. Vidnost zahtevajo tako z velikostjo kot s prisotnostjo in z veličastnostjo," je dejala direktorica.

Med deli projekta za beneški bienale, ki so ji najbolj všeč, je sodelovanje s študentkami iz kolidža za temnopolte ženske Spelman v Atlanti. Simone Leigh in kustosi Instituta za sodobno umetnost bodo s študentkami sodelovali pri vseh vidikih beneškega naročila, kot del izobraževalnega programa za profesionalce in učenjake v muzejih, še piše Art Daily.

Sicer sta ZDA tudi na minulih dveh bienalih zastopala temnopolta umetnika. Leta 2017 je bil to slikar Mark Bradford, lani pa kipar Martin Puryear.

Beneški likovni bienale bi moral potekati maja 2021, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili za eno leto.