Ženske proti Trumpu

V soboto je v Washingtonu in drugih ameriških mestih več tisož žensk protestiralo proti potrditvi konservativne Amy Coney Barrett na položaj vrhovne sodnice ZDA in proti predsedniku Donaldu Trumpu. Demonstracije žensk, ki potekajo že od inavguracije Trumpa leta 2017, so bile tokrat zaradi pandemije koronavirusa manj množične kot sicer. Po ocenah organizatorjev se je približno 430 shodov širom ZDA, od New Yorka do Los Angelesa in od Chicaga do Fort Lauderdala na Floridi, udeležilo okoli 100.000 žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Washingtonu se je protestni shod začel na Trgu svobode, nato pa so se protestnice odpravile pred stavbo vrhovnega sodišča in na travnik National mall med kongresom in Belo hišo ter pošiljale sporočila Američankam, naj do 3. novembra ne pozabijo voliti.

Na nasprotni strani se je sicer zbralo tudi nekaj konservativnih žensk, ki so pripravile demonstracije v podporo kandidatki za vrhovno sodnico, ki jo bodo v pravosodnem odboru senata republikanci potrdili 22. oktobra, nato pa kmalu tudi v samem senatu.

Prvi ženski pohod na Washington je bil organiziran januarja 2017, ko je po ulicah prestolnice kmalu po Trumpovi prisegi na položaj demonstriralo več kot milijon ljudi.

