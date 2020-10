Kacin: »Številke bodo rekordne za ponedeljek«

Številke za nedeljo ne bodo rekordne, bodo pa rekordne za ponedeljek, je napovedal Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19

Jelko Kacin v pogovoru na TV Slovenija

© RTVSLO

Danes je vlada napovedala, da bo od ponedeljka za celotno državo za 30 dni razglašena epidemija. Na vprašanje, kaj konkretno to pomeni za uslužbence, šolarje in druge, je za TV Slovenija pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Slednji je poudaril, da bo ob polnoči razglašena zgolj epidemija. "V ponedeljek pa vse tako, kot je šlo do zdaj. Šolarji gredo v šolo, vendar samo do vključno petega razreda. Kar zadeva uslužbence, ti gredo na delo, s tem da smo vse delodajalce pozvali, da vsi tisti, ki delajo v pisarnah, naj delajo od doma, da bo druženja in potovanja čim manj," je dejal.

Ko gre za omejevalne ukrepe, se bodo nekateri že sprejeti po njegovih besedah "razdelali", nekateri že veljajo in jih ne bodo zaostrovali. "Govorimo recimo o trgovini, 20 kvadratov na posamezno stranko. Trgovci se jih dobro držijo in ne vidimo v tej fazi potrebe, da se zapira trgovske centre. Skratka želimo, da čim več stvari deluje, se pa moramo na nek način samoomejiti in disciplinirati. Ob vsem tem, kar se je pokazalo v zadnjih dveh, treh dneh, koliko ljudi je začelo nositi masko, kako bolj samozaščitno ravnamo, mislim, da smo na dobri poti in nekaterih ukrepov preprosto ne bo treba razglasiti ali pa vsaj še ne," je navedel za TV Slovenija.

"V ponedeljek pa vse tako, kot je šlo do zdaj. Šolarji gredo v šolo, vendar samo do vključno petega razreda. Kar zadeva uslužbence, ti gredo na delo, s tem da smo vse delodajalce pozvali, da vsi tisti, ki delajo v pisarnah, naj delajo od doma, da bo druženja in potovanja čim manj."



Jelko Kacin

Razglasitev epidemije torej v tej fazi pomeni samo to, da se bo aktiviral državno načrt, na primer na področju Civilne zaščite, da bodo župani imeli ob sebi neko strukturo pripravljeno za pomoč in ukrepanje, če bi se zadeve slabšale. "Slabšale se pa bodo. Številke za nedeljo ne bodo rekordne, bodo pa rekordne za ponedeljek. Tako pregledujemo vse načrte, predvsem pa načrte nujno potrebnih bolnišničnih postelj za bolnike s covidom-19," je še navedel Kacin.