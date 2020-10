»Danes je pričakovati sprejetje kakšnega novega ukrepa«

Premier Janez Janša je zapisal, da bodo vsi nadaljni ukrepi sprejeti posamično, "kar se bo dogajalo sorazmerno potrebam od danes naprej"

© Pikist.com

Vlada je na nedeljski seji za danes v Sloveniji razglasila 30-dnevno epidemijo covida-19. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina razglasitev za zdaj pomeni le, da se aktivira državni načrt Civilne zaščite, medtem ko v veljavi še naprej ostajajo isti ukrepi. Tudi Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška regija ostajajo na oranžnem seznamu.

Kot je povedal Kacin, razglasitev epidemije pomeni zgolj to, da se bo aktiviral državni načrt, na primer na področju Civilne zaščite, medtem ko vse ostalo, kar se tiče na primer šol, prehajanja med regijami in podobno za zdaj ostaja enako. Z razglasitvijo epidemije so po njegovih besedah pridobili tudi pravno podlago, da lahko pripravijo nekatere ukrepe.

Tudi premier Janez Janša je ponoči tvitnil, da morajo biti vsi ostali ukrepi, razen aktivacije Civilne zaščite, sprejeti posamično, "kar se bo dogajalo sorazmerno potrebam od danes naprej". Po besedah Kacina je tako sprejetje kakšnega novega ukrepa pričakovati danes, začel pa bi lahko veljati v torek ali sredo.

Jelko Kacin

Tudi Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška statistična regija kljub razglasitvi epidemije ostajajo na oranžnem seznamu. "Kdo je na rdečem seznamu, namreč izve takrat, ko Nacionalni inštitut za javno zdravje objavi pojavnost okužb," je dejal Kacin. Ob tem je dodal, da nacionalni inštitut v nedeljo tega ni naredil in ne bo naredil niti danes.

Kot je v nedeljskem sporočilu za javnost zapisala vlada, so razglasitev epidemije na celotnem ozemlju države zahtevale epidemiološke razmere, povezane s širjenjem okužbe s koronavirusom, saj smo priča hitremu in eksponentnemu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost. Slovenija je namreč v nedeljo skoraj dosegla vsa merila, ki si jih je zastavila za razglasitev epidemije.