Kako bo od danes naprej potekal pouk?

Pouku na daljavo sledijo enotedenske počitnice, ob koncu katerih naj bi bilo znano, kako naprej

Šolanje na daljavo

© Arhiv Mladine

Od danes pouk za učence od vključno 6. razreda naprej in dijake poteka na daljavo. To je eden od ukrepov, s katerim želi vlada zajeziti širjenje novega koronavirusa. Za zdaj velja, da bo pouk na daljavo potekal ta teden, sledijo enotedenske počitnice, ob koncu katerih naj bi bilo znano, kako naprej. V Sodražici doma ostajajo vsi učenci.

Pouk bo na daljavo ta teden potekal tudi v glasbenih šolah, do konca oktobra pa tudi na višjih strokovnih šolah. Univerzam in visokošolskim zavodom ministrstvo za izobraževanje priporoča, naj do konca novembra v živo izvajajo le nujne dejavnosti, predavanja pa naj v tem obdobju v največji možni meri prenesejo v virtualno okolje.

Vrtci, dijaški in študentski domovi delujejo normalno. Ob tem ministrstvo domove poziva, naj spodbudijo kar največje število dijakov in študentov k odhodu domov in na ta način zagotovijo varno okolje tistim dijakom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za delo in učenje na daljavo.

V Osnovni šoli dr. Ivana Prijatelja Sodražica bo ta teden pouk na daljavo potekal za vse učence. Zaradi širjenja okužb v šoli med učenci in zaposlenimi - delež potrjeno okuženih je v petek presegal deset odstotkov vseh šolajočih - je župan občine Blaž Milavec po posvetu s stroko v petek sprejel začasno odredbo, s katero omejuje vstop in gibanje na območju osnovne šole in vrtca od danes do vključno 1. novembra oz. do preklica.

Za vse tiste otroke, ki bi morali obiskovati pouk in ki so zdravi ter jim starši zdaj zaradi izdane odredbe ne morejo zagotoviti varstva, mora varstvo zagotoviti šola. Enako velja za otroke v vrtcu. Po zadnjih podatkih Sledilnika za covid-19 ima občina Sodražica najvišji delež aktivno okuženega prebivalstva v državi.