V Avstriji oprostili nekdanjega uslužbenca slovenskega veleposlaništva, ki je bil obtožen goljufije

V preiskavi so ugotovili, da je šofer od januarja do oktobra 2018 v brezcarinski prodajalni ZN opravil osem nakupov

Deželno kazensko sodišče na Dunaju je zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo nekdanjega dolgoletnega uslužbenca slovenskega veleposlaništva v Avstriji, ki je bil obtožen goljufije pri nakupih v brezcarinski prodajalni urada Združenih narodov, poroča današnje Delo.

V preiskavi so ugotovili, da je šofer od januarja do oktobra 2018 v brezcarinski prodajalni ZN opravil osem nakupov. Sedaj že nekdanji šofer veleposlaništva, ki ga je zunanje ministrstvo odpustilo zaradi suma kaznivega dejanja, je zatrjeval, da je nedolžen in da je nakupe alkohola in cigaret opravil po naročilu vodstva slovenskega veleposlaništva na Dunaju.

Nekdanjemu šoferju je grozilo do tri leta zapora, sedaj pa ga je sodišče oprostilo vseh obtožb, ker za očitano mu kaznivo dejanje ni zanesljivih dokazov.

Nekdanjemu šoferju je grozilo do tri leta zapora, sedaj pa ga je sodišče oprostilo vseh obtožb, ker za očitano mu kaznivo dejanje ni zanesljivih dokazov. Avstrijsko tožilstvo se na razsodbo ne bo pritožilo, so še izvedeli na Delu. Na ministrstvu za zunanje zadeve po navedbah Dela zadeve ne želijo komentirati.

V Delu še pišejo, da obstaja verjetnost, da bo odpuščeni od nekdanjega delodajalca zahteval odškodnino zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja. Slovensko veleposlaništvo od leta 2017 vodi veleposlanica Ksenija Škrilec, a se ji mandat izteka.