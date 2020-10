Koliko plastike posamezniki odvržemo v Sloveniji?

Raziskava dijakov o problemih plastičnega sveta

Prva pametna klop v Celju

Na Gimnaziji Celje-Center se že pet let oktobra vključujejo v Mesec prostora, ki že več kot deset let poteka pod okriljem okoljskega ministrstva. Posebej dejavni so bili dijaki likovne smeri, ki so pri predmetu bivalna kultura pripravili urbanistične delavnice (Brez)mejno - plastično mesto, na katerih so se soočali s problemi plastičnega sveta. Mesec prostora na gimnaziji se bo zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom v sredo, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili na spletu.

(Brez)mejno je namreč krovna tema letošnjega šolskega leta na gimnaziji, v katerem v Sloveniji in svetu obeležujejo pomembne zgodovinske mejnike od 100. obletnice političnih meja Evrope, 30. obletnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220. obletnice rojstva Prešerna in Slomška, so danes sporočili z Gimnazije Celje-Center.

Tema narekuje različne intervencije, medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljajo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja in tudi v okolje vnesel nove in večje količine odpadkov.

Oktobrske dejavnosti na vseh treh programih gimnazije so tako dijakom ponudili priložnost refleksije in različnih akcij na področju trajnostnega in okoljskega razvoja.

Mesec prostora je zaznamovala tudi postavitev prve pametne klopi v Celju, ki jo je celjska občina umestila v Kosovelovo ulico v bližini Gimnazije Celje-Center.

Maturantka likovne gimnazije Klara Sapor je zapisala, da so v letošnjih delavnicah dijaki na začetku ugotavljali, da je glavni izvor težave, ki jo povzročajo velike količine odvečne plastike, v nas potrošnikih. "Spremljali smo tedensko uporabo plastične embalaže v domačem okolju in našteli, da vsak član gospodinjstva v tednu dni odvrže povprečno dva kosa embalaže, v katero so pakirana živila, vsaj eno vrečko za enkratno uporabo, eno prazno plastenko, ob tem pa še 0,6 kosa prazne embalaže za higieno in kozmetiko, 0,2 kosa odpadne embalaže za čistila in 1,5 kosa druge plastične embalaže za enkratno uporabo. Skupno torej 6,5 kosa, kar na gospodinjstvo s štirimi člani znaša skupaj kar 26 kosov v tednu dni.

