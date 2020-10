Bari in restavracije zaprli svoja vrata

V Belgiji so od včeraj zaprti vsi bari in restavracije, med polnočjo in peto uro zjutraj pa bo v veljavi policijska ura. Vlada je nove ukrepe naznanila v petek, utemeljila pa jih je z eksponentno rastjo števila okužb z novim koronavirusom. V nedeljo sta premier in zdravstveni minister opozorila tudi na zaskrbljujoče razmere v bolnišnicah. Novi ukrepi, ki med izjemami dopuščajo odprtje gostinskih obratov, ki pripravljajo hrano za prevzem, naj bi veljali štiri tedne, bodo pa pristojne oblasti njihovo upravičenost ponovno preučile že po dveh tednih, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Belgija je v zadnjih 14 dneh zabeležila približno 700 primerov na 100.000 prebivalcev, kar jo po prizadetosti uvršča takoj za Češko, kjer so glede na podatke Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) zabeležili 828 primerov.

Belgijski premier Alexander De Croo je v nedeljo v tej luči opozoril zlasti na vse slabše razmere v bolnišnicah. "Situacija je slaba in celo slabša kot 18. marca, ko smo se odločili za tako rekoč popolno karanteno," je dejal glede števila hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi. Tam trenutno zdravijo 412 ljudi.

Da razmere uhajajo izpod nadzora, je v nedeljo ocenil tudi zdravstveni minister Frank Vandenbroucke. Tudi on je izpostavil stanje v bolnišnicah, kjer so se sprejemi skoraj podvojili.

Za televizijo RTL-TVI je izrazil pričakovanje, da se bodo te razmere le še slabšale, zaradi česar je treba že sedaj storiti vse, kar lahko, da bi lahko oskrbeli vse bolnike, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje.

Ob tem pa je Vandenbroucke branil vladno odločitev za uveljavitev nekoliko manj stroge policijske ure kot v sosednji Franciji, kjer morajo biti ponekod ljudje doma že od 21. ure. "Življenja nismo želeli narediti nemogočega," je dejal za televizijo RTL in dodal, da sta skupaj z virusom sovražnika tudi izolacija in depresija.