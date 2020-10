Omejitev množičnih dogodkov

Avstrijska vlada bo zaradi zaostrovanja epidemije novega koronavirusa uvedla strožje ukrepe

Sebastian Kurz, avstrijski kancler

Avstrijska vlada bo zaradi zaostrovanja epidemije novega koronavirusa uvedla strožje ukrepe. Od petka bodo profesionalni dogodki, od nogometnih tekem do opernih predstav, omejeni na največ 1500 udeležencev na prostem in 1000 v zaprtih prostorih. Uporaba mask na njih bo obvezna, hrane in pijače ne bodo več stregli.

Nove ukrepe je včeraj napovedal avstrijski kancler Sebastian Kurz. Ti sicer veljajo za dogodke z določenim sedežnim redom, pojasnjuje avstrijska tiskovna agencija APA, medtem ko so vsi ostali omejeni na največ šest ljudi znotraj in največ 12 odraslih na prostem. "To velja povsod. To zadeva tako restavracije kot tečaje joge," je poudaril kancler. Izjema so le dogodki v okviru poklicnega izobraževanja in pa pogrebi.

Po besedah Kurza je situacija ne le v Avstriji, ampak tudi drugod po Evropi zelo zahtevna. "Če se bo ta trend nadaljeval, bomo imeli decembra po 6000 novih okužb dnevno," je posvaril sodržavljane glede razmer v domovini - trenutno jih beležijo nekje okoli 1500 dnevno, kar je rekord od spomladanskega začetka epidemije. "Bolj kot bomo držali skupaj, bolj kot bo vsak posameznik sodeloval, toliko bolje bomo izšli iz te situacije," je dejal.

A očitno vsi politiki situacije ne ocenjujejo tako resno. Za razburjenje na spletnih forumih je poskrbelo poročanje tirolske izdaje časnika Kronen Zeitung o tem, kako so si tamkajšnji člani deželnega zbora, med njimi več vidnih politikov ljudske stranke (ÖVP), minuli četrtek zvečer privoščili popivanje.

Druženje ob pitju alkohola je potekalo kar v poslopju deželnega zbora, medtem ko je tam potekala seja, in po policijski uri, ki se na Tirolskem od 25. septembra začenja ob 22. uri. Točilni pult so v skladu s pravili ob 22. uri sicer zaprli, a seja - in zabava - je trajala nekje do polnoči.