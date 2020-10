Upad potnikov v letalskem prometu

Prek ljubljanskega letališča je v prvih devetih mesecih letos potovalo kar 81,5 odstotka manj potnikov kot v enakem obdobju lani

Epidemija novega koronavirusa je v letalskem prometu terjala visok davek. Prek ljubljanskega letališča je v prvih devetih mesecih letos potovalo kar 81,5 odstotka manj potnikov kot v enakem obdobju lani. Do konca leta se bo to število po napovedih povzpelo na približno 300.000, promet pa se pred pomladjo najbrž ne bo začel krepiti.

Septembra je prek Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana potovalo 21.686 potnikov, kar je 87,4 odstotka manj kot septembra lani, v devetih mesecih pa je število potnikov doseglo 267.780, torej več kot 80 odstotkov manj kot v primerljivem obdobju lani. "Leto bomo zaključili s približno 300.000 potniki, kar bo 20 odstotkov napovedi na začetku leta," so danes za STA povedali v Fraportu Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem.

Trenutno z ljubljanskega letališča leti prevoznik Air Serbia, in sicer štirikrat tedensko v Beograd, enkrat tedensko v Podgorico leti Montenegro Airlines, Lufthansa leti dvanajstkrat na teden v Frankfurt, Air France trikrat tedensko v Pariz, Turkish Airlines dvakrat na teden v Istanbul, Easyjet pa dvakrat tedensko na londonsko letališče Gatwick. Easyjet bo tja sicer letel le še do konca oktobra.

Vsi omenjeni bodo po navedbah Fraporta Slovenije z Ljubljane leteli tudi v zimski sezoni, ki se bo začela v nedeljo. V tej naj bi se po trenutnih napovedih vrnili še LOT Polish Airlines s štirimi leti na teden v Varšavo od decembra dalje, Transavia z dvema tedenskima letoma v Amsterdam od 16. decembra dalje, Easyjet s tremi leti na teden na letališče Luton in s tremi na Gatwick od 11. decembra dalje. Brussels Airlines naj bi z leti v Bruselj začel 15. februarja 2021, za zdaj je predvidenih pet letov na teden.

Kateri letalski prevozniki bodo z ljubljanskega letališča leteli v zimski sezoni, v tem trenutku sicer še vedno ni povsem jasno, saj se zadeve dnevno spreminjajo, opozarjajo v Fraportu Slovenija, ki bo v četrtek objavil vozni red za zimsko sezono.

"Pred nami je težka in dolga zima ter dolgotrajno okrevanje," so ponovno izpostavili v Fraportu Slovenija. V družbi upajo na vrnitev čim več prevoznikov, a je glede na razvoj epidemije trenutno težko karkoli zanesljivo napovedati. "Ne pričakujemo pa, da bi se promet začel znatneje pobirati pred pomladjo prihodnje leto," pravijo.

"Letalski potniški promet bo tudi v prihodnosti povezoval ljudi in bo pomemben del gospodarskega in družbenega življenja. Še naprej bo gonilna sila globalnega razvoja in tehnoloških inovacij, a na bolj trajnosten in odgovoren način," so za STA še navedli v Fraportu Slovenija.

Evropski letalski sektor si sicer prizadeva, da bi uvedli enotno politiko za vse države in da bi bila potovanja mogoča na osnovi negativnih testov, s čimer bi odpravili obvezne karantene.

Do poletja prihodnje leto bodo sicer na ljubljanskem letališču odprli nov potniški terminal. V drugi polovici leta 2021 bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, kar bo najverjetneje okrepilo povpraševanje po letih v in iz Ljubljane.