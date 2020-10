Sodišče Janševi vladi zaradi kadrovanja prisolilo klofuto

Razrešitev nekdanjega direktorja NPU Darka Muženiča vrnjena policiji v ponovni postopek

Darko Muženič, po mnenju sodišča neupravičeno razrešeni direktor NPU

Upravno sodišče v Novi Gorici je odpravilo razrešitev Darka Muženiča z mesta direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), izhaja iz sodbe, ki jo je objavil spletni portal 24ur.com. Zadevo so vrnili policiji v ponovni postopek. Zoper odločitev sodišča ni možna pritožba.

Zdaj že nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je namreč Muženiča maja letos razrešil s položaja direktorja NPU, za v. d. direktorja pa imenoval Igorja Lambergerja.

Policija je takrat navedla, da lahko generalni direktor policije na podlagi zakona o organiziranosti in delu v policiji in zakona o javnih uslužbencih direktorja NPU razreši s položaja v enem letu od nastopa funkcije ali od imenovanja uradnika na položaj, ne glede na razloge, ki so našteti v tem zakonu.

Muženič je temu oporekal in odločitev izpodbijal na upravnem sodišču. Sodišče mu je pritrdilo, saj je bil zanj nepravilno uporabljen postopek nekrivdne razrešitve po zakonu o javnih uslužbencih. Slednji naj bi namreč veljal za politične uradnike, kar pa da direktor NPU ni.

Trenutno NPU kot v. d. direktorice vodi Petra Grah Lazar, ki je na tem mestu nasledila Uroša Lepošo, ki je dal predlog za svojo razrešitev. Lepoša je bil sicer na mesto v. d. direktorja NPU imenovan 29. julija, potem ko v. d. generalnega direktorja policije Andrej Jurič za vodenje ni izbral nobenega od dveh kandidatov.