WHO pričakuje začetek cepljenja proti covidu-19 sredi prihodnjega leta

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da bi kot prve cepili tiste, ki sodijo v rizične skupine

© WHO / YouTube

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pričakuje, da se bo množično cepljenje proti covidu-19 začelo sredi prihodnjega leta. Pri organizaciji so medtem zagnali novo kampanjo proti pandemiji covida-19, v središču katere bo spodbujanje solidarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri WHO do začetka prihodnjega leta pričakujejo rezultate tretje faze testiranj cepiv, temu pa bi sledila odločitev o začetku cepljenja, je dejala strokovnjakinja WHO. Podjetja, ki so trenutno v tretji fazi testiranj cepiva, že proizvajajo odmerke cepiv, tudi po več milijonov odmerkov. Kot prve bi cepili tiste, ki sodijo v rizične skupine.

Vodja WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je danes predstavil spevno kampanjo proti pandemiji. S pesmijo We are family ameriške skupine Sister Sledge želi WHO spodbuditi ljudi, naj bodo bolj solidarni. Obenem je WHO sprožila akcijo, naj družine skupaj zapojejo pesem, se posnamejo in posnetek delijo na družbenih omrežjih.

kexwNrSAx-I