Zanimanje za cepljenje precejšnje

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so zaznali močno povečanje zanimanja za cepljenje proti gripi

© Flickr

Ob začetku cepljenja proti gripi na NIJZ pravijo, da so v njihovih območnih ambulantah zaznali občutno večje zanimanje za cepljenje. Se pa pri njih cepi okoli 15 odstotkov, ostali se cepijo v ambulantah v zdravstvenih domovih. V mariborskem bo cepljenje potekalo od srede, glede na klice ljudi pa prav tako ugotavljajo, da je zanimanje precejšnje.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so za STA pojasnili, da so v njihovih območnih enotah zaznali močno povečanje zanimanja za cepljenje proti gripi. Na območni enoti Ljubljana je trenutno prvi prost termin za cepljenje 13. november, podobno je tudi v drugih območnih enotah.

Ob izvajanju dodatnih preventivnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zaščite pred širjenjem okužb z novim koronavirusom v ambulantah ocenjujejo, da bi lahko izvedli do 100 cepljenj dnevno. Glede na potrebe pa bodo razpisali tudi dodatne termine.

Kot pravijo, se bodo trudili izvajati cepljenje v največjem možnem obsegu, cepili pa bodo, dokler bo zanimanje in je zaloga cepiva na voljo. Napovedi, kako bo v letošnji sezoni, pa žal ni mogoče podati, dodajajo.

Kot določa peti protikoronski zakon, je cepljenje proti gripi v letošnji sezoni brezplačno za vse vključene v zdravstveno zavarovanje.

V začetku leta, ko so naročali cepivo, so kljub slabšemu interesu iz prejšnjih let naročili bistveno več doz cepiva proti gripi kot minula leta, in sicer 270.000 doz. Gre za enako cepivo kot v pretekli sezoni - štirivalentno cepivo francoskega proizvajalca. Doslej pa so v letošnji sezoni razdelili 131.000 odmerkov cepiva.

S cepljenjem proti gripi so oz. bodo v teh dneh tako začeli tudi v zdravstvenih domovih. Po podatkih NIJZ se tam cepi večina, le približno 15 odstotkov tistih, ki se odločijo za cepljenje, pa se jih cepi v ambulantah območnih enot NIJZ.

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor se je po besedah pomočnika direktorja za zdravstveno nego Aleksandra Jusa na cepljenje proti gripi možno naročiti od včeraj, cepljenje pa bo potekalo od srede. Kot je dejal, so ponudili kar nekaj terminov in si želijo čim večje precepljenosti. Lani so v zdravstvenem domu proti gripi cepili 3725 oseb. To številko si želijo precej dvigniti, naročili so 10.000 doz cepiva, pričakujejo pa, da ga bodo morali še dodatno naročiti.

Povsod se je sicer za cepljenje treba predhodno naročiti po telefonu ali elektronski pošti, številke in elektronski naslovi za naročanje pa so praviloma objavljeni na spletnih straneh zavodov. Ljudi pozivajo, naj na cepilna mesta ne prihajajo, če nimajo dogovorjenega termina za cepljenje.

Pričakujejo, da bo odziv velik, saj že od začetka oktobra dobivajo vprašanja pacientov glede cepljenja, a jim, dokler cepiva niso dobili, terminov niso mogli ponuditi. Zdaj ob treh stalnih terminih v njihovi ambulanti za cepljenje, ob sredah, četrtkih in petkih, načrtujejo še večje akcije cepljenja za območje Maribora, za zdaj v soboto, 24. oktobra, in soboto, 7. novembra. Za občane občin Rače-Fram in Hoče-Slivnica bodo posebej cepljenje organizirali 7. novembra, za občane občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi pa 14. novembra, je za STA pojasnil Jus.

