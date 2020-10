Slovenijo bodo preletavala vojaška letala

Danes in v četrtek bodo med 12. in 18. uro do dve uri dnevno območje osrednje Slovenije in Suhe Krajine preletavali vojaški helikopterji in letala

© Slovenska vojska / Twitter

Območje osrednje Slovenije in Suhe Krajine bodo danes in v četrtek med 12. in 18. uro do dve uri dnevno preletavali vojaški helikopterji in letala. Potekalo bo namreč skupno usposabljanje pilotov 14. polka vojaškega letalstva in 31. polka iz Aviana, so sporočili z ministrstva za obrambo. Piloti se bodo urili v bojnih postopkih reševanja in iskanja.

Kot so na ministrstvu za obrambo zapisali v sporočilu za javnost, se bodo posadke helikopterjev urile tudi v izvenletališkem pristajanju na predhodno določenem območju. Pri usposabljanju bodo upoštevali zakonska določila in ostale predpise, ki urejajo letenje z vojaškimi zrakoplovi. Dodali so, da se bodo piloti v največji možni meri izogibali nizkemu letenju nad večjimi naselji.

Načrtovano letenje bo sicer dnevno potekalo z intenzivnostjo do dveh letal in dveh helikopterjev. Skupno usposabljanje helikopterskih in letalskih posadk omogoča izmenjavo znanj in izkušenj ter optimalno uporabo sredstev, so še sporočili z obrambnega ministrstva.