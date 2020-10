Pisatelj popisal svoj boj s koronavirusom

"Knjiga mi je omogočila, da na glas razmišljam o tem, in upam, da se bodo ljudje med branjem lahko s temo poistovetili," je dejal britanski pisatelj Michael Rosen

Michael Rosen

© Flickr

Britanski pisatelj Michael Rosen, ki je pred časom prebolel bolezen covid-19, je že napovedal izid knjige za mlade bralce Rigatoni the Pasta Cat, sedaj pa napoveduje še refleksijo o boju s to zahrbtno boleznijo. V knjigi Many Different Kinds of Love bo 74-letni avtor prepletel pesmi v prozi in zapise medicinskih sester. Priljubljeni mladinski pisatelj je v marcu po okužbi s covidom-19 na intenzivni negi preživel 47 dni. Zaradi bolezni je skoraj v celoti izgubil vid na levem očesu ter sluh v levem ušesu, zelo počasi je tudi ponovno shodil.

Za marec 2021, leto dni po hospitalizaciji, je napovedal izid knjige Many Different Kinds of Love (Številne oblike ljubezni). Knjiga bo izšla pri založbi Ebury, kjer so po poročanju britanskega The Guardiana zapisali, da "združuje humor in toplino", hkrati pa predstavlja poklon medicinskemu osebju, ki je pisatelju rešilo življenje.

Rosen je dejal, da so pesmi zapisane kot fragmenti prostega verza. Gre za tehniko, ki jo je uporabil že v knjigi Carrying the Elephant (Nositi slona), ki jo je napisal ob smrti 18-letnega sina zaradi meningitisa. "V bolnišnici nisem mogel pisati. Po vrnitvi domov pa sem začutil, da bi lahko pisal o tem," je dejal pisatelj. Knjiga je nastajala kot lepljenka spominov na to, kar se mu je v bolnišnici dogajalo, to obdobje pa je primerjal z odisejado po podzemlju.

Pomembni deli knjige, ki jo bo ilustriral Chris Riddell, pa bodo izseki iz zapisov podpore, ki so jih pisatelju med obdobjem na intenzivni negi namenile medicinske sestre. Izredno je pohvalil njihovo predanost svojemu poklicu. Po dobljenem boju s covidom-19 je Rosen dejal, da je zaživel kot nova oseba.

Po pisanju The Guardiana je med drugim opomnil, da ljudje na življenje radi gledamo kot na nekaj večnega, hkrati pa nam nekaj v podzavesti pravi, da ni tako. "Knjiga mi je omogočila, da na glas razmišljam o tem, in upam, da se bodo ljudje med branjem lahko s temo poistovetili," je še dejal pisatelj.

Rosen je z deli, kot so Puhec, prdeča ribica, Čamil in čudežna čebela ter Lov na medveda poznan tudi slovenskim bralcem.