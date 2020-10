Irska uvaja še strožje ukrepe kot Slovenija

Najstrožji ukrepi zaradi pandemije v Evropi

Michael Martin

© Wikipedia

Irska se za najmanj šest tednov vrača na najstrožjo raven ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, je v ponedeljek zvečer sporočil irski premier Micheal Martin. Omejitve, ki bodo začele veljati v sredo, so med najstrožjimi v Evropi in pomenijo bolj ali manj popolno zaprtje države. Doslej je bila Irska na drugi od petih stopenj omejitev, povezanih s pandemijo covida-19, zdaj v enem koraku prehaja na najvišjo peto, kar pomeni bistveno zaostritev, pojasnjujejo tuje tiskovne agencije.

V tej državi bodo od srede opolnoči zaprte vse maloprodajne trgovine z izjemo tistih z osnovnimi potrebščinami, vsa potovanja oziroma aktivnosti bodo omejene na največ pet kilometrov od doma, restavracije in bari bodo lahko odprti zgolj za prevzem ali dostavo na dom. Oblasti vse ljudi pozivajo, naj ostanejo doma, celo na delo lahko odidejo le tisti v najnujnejših poklicih. Kršiteljem grozijo kazni.

Na prostem bo še dovoljeno druženje članov dveh različnih gospodinjstev, dovoljeni so tudi t. i. socialni mehurčki za pomoč tistim, ki živijo sami in jim zato grozijo socialna izolacija ali duševne težave. Poleg tega ostajajo odprti vrtci in šole, tudi profesionalni športni dogodki bodo še naprej dovoljeni.

"V prizadevanjih, da zajezimo virus, smo uvedli verjetno najstrožji evropski režim," je v televizijskem nagovoru v ponedeljek zvečer priznal Martin. Premier je sicer še pred dvema tednoma zavrnil tedanji poziv predstavnikov zdravstvene stroke za prehod na peto stopnjo in njegovi ministri so se takrat prvič uprli njihovim priporočilom. "

Čeprav so nekatere evropske države zaprle bare in restavracije ter uvedle policijske ure, nima nobena tako strogih ukrepov, kot čakajo Irce. Nobena namreč ni tako strogo omejila potovanj znotraj države. Na Severnem Irskem so sicer prejšnji teden začasno zaprli šole in gostinske lokale, a večina trgovin ostaja odprtih.

V nedeljo je Irska petič v devetih dneh porušila svoj rekord po številu dnevno potrjenih novih okužb, ki po novem presega tisoč, medtem ko se število smrti zaradi covida-19 zaenkrat še ni bistveno povečalo.