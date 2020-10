Ministrstvo trdi, da preskrba s hrano med epidemijo ni ogrožena

Potrošnikom svetujejo, naj ne kopičijo zalog

Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavljajo, da preskrba s hrano tudi v drugem valu epidemije covida-19 ne bo motena in ogrožena. Potrošnikom zato svetujejo, naj ne kopičijo zalog, saj se s pretiranim nakupovanjem kvečjemu ustvarjajo motnje v trgovskih sistemih, kjer zaradi prevelikega povpraševanja ne uspejo pravočasno napolniti izpraznjenih polic.

Epidemija, ki je bila razglašena včeraj in posledično zaprtje določenih segmentov, ki so povezani s hrano in odkupom pri lokalnih dobaviteljih - na primer restavracij, šol, vrtcev in drugih javnih ustanov - bi lahko vplivala na morebitne viške ter neprodane kmetijske in živilske proizvode.

"Kot že v prvem valu epidemije ministrstvo tudi tokrat poziva vse, naj v največji meri posegajo po lokalnih produktih. Prehranske navade lahko še bolj usmerimo na domače proizvode, ki so sezonsko na voljo, so sveži in dostopni na lokalnem trgu ter niso vezani na dolge logistične poti," so navedli.

S tem po njihovih besedah dolgoročno zagotavljamo neodvisnost na prehranskem področju, stabilnost slovenskega podeželja, delovna mesta v sektorjih kmetijstva in ribištva ter tudi kakovost življenja vsakega posameznika.

V prvem valu epidemije je takratno stanje v državi vplivalo na agroživilsko verigo in na nekatera druga področja, povezana s kmetijstvom. Ministrstvo je s hitrimi in učinkovitimi ukrepi uspelo preprečiti ali zmanjšati negativne posledice epidemije za mnoge kmete, živilska podjetja in druge.