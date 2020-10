Nadgrajen portal za šolanje na daljavo

Učenci in učitelji bodo tako preprosteje dostopali do obsežne zbirke poučnih vsebin

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je nadgradila spletni portal Izodrom. Učenci in učitelji bodo tako preprosteje dostopali do obsežne zbirke poučnih vsebin, ki so jim lahko v pomoč pri šolanju na daljavo, so sporočili iz RTVS. Spletni portal so nadgradili in oblikovali po zgledu izobraževalnih portalov drugih evropskih javnih servisov.

Trenutno obsega že več kot tisoč izobraževalnih vsebin, ki so organizirane po triletjih in področjih. Vsebine nastajajo v rednih oddajah za otroke in mlade na Televiziji Slovenija, so zapisali.

RTVS bo portal nenehno nadgrajevala in dopolnjevala. Ustvarjalci ob tem želijo, da bi ga učenci in učitelji prepoznali kot učinkovit pripomoček pri učenju. Pedagogom lahko služi kot zanimiva popestritev učne ure v razredu ali ponuja izhodišče za pripravo učnih listov za izobraževanje na daljavo, učencem pa širi znanje in obzorje.

Portal je sicer nastal v času razglasitve prve epidemije, ko so ustvarjalci v dnevni oddaji Izodrom objavljali kratke izobraževalne prispevke kot pomoč učencem in učiteljem pri pouku na daljavo, so še zapisali.