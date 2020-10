SDS želi razrešiti generalnega direktorja RTV Slovenija

Igor Kadunc se je znašel pod napadom skupine programskih svetnikov, ki jih vodi članica SDS in zaposlena na ministrstvu za kulturo Alenka Gotar

Alenka Gotar, nekdanja predstavnica Slovenije na Evroviziji, med nastopom za stranko SDS

© Borut Krajnc

Skupina 13 programskih svetnikov RTV Slovenija, ki so večinoma blizu stranki SDS, predlaga predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca. Med drugim mu očitajo, da je zavod med 2017 in 2019 posloval z izgubo in da ni pripravil številnih dokumentov. Kadunc očitke zavrača in dodaja, da je resnični namen predloga tudi zamenja direktorjev programa ter uredništva.

Podpisani svetniki menijo, med katerimi je prvopodpisana članica SDS in zaposlena na ministrstvu za kulturo Alenka Gotar, da je izpolnjen zakonski razlog za predčasno razrešitev Kadunca, "saj ta z nevestnim, nepravilnim delom v javnem zavodu RTV Slovenija povzroča večjo škodo, zanemarja oziroma malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastajajo hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda RTV Slovenija".

Prvopodpisana pod pobudo je članica SDS in zaposlena na ministrstvu za kulturo Alenka Gotar. Podpisali pa so jo tudi Slavko Kmetič, Jelka Stergel, Alojzij Bogataj, Janko Kos, Igor Prodnik, Žiga Kušar, Leon Oblak, Janez Juhant, Janez Štuhec, Marija Orešnik, Nastia Flegar ter Rok Hodej. Za razrešitev direktorja svetniki potrebujejo 15 glasov. Podpisniki si želijo, da bi se to točko uvrstilo že na ponedeljkovo sejo oz. da bi o tem razpravljali na izredni seji.

Kadunc je za STA očitke, ki so jih nanizali svetniki, zavrnil. Pojasnil je, da je v središču vprašanje, ali bomo ohranili javno televizijo in radio ali pa bosta televizija in radio strankarska. Tudi vložitev predloga le nekaj mesecev pred iztekom mandata, ta se Kaduncu izteče aprila, po njegovih besedah kaže, "kaj je resnični namen tega".

"Namen ni, da bi bil Kadunc problem, ker ga zaradi tega ne bi nihče menjal nekaj mesecev pred koncem mandata," je povedal. Meni, da želijo s to menjavo dobiti generalnega direktorja, ki bi lahko razrešil oba direktorja programov. "Potem pa bi se izognili tudi temu, da bi RTVS vodil 'vojno proti vladi'," je dodal. Poudaril pa je še, da primernega kandidata, ki bi zasedel njegovo mesto, ne bo enostavno dobiti.

Ob tem je Kadunc pojasnil, da je imel RTVS 2019 šest milijonov evrov manj prihodkov kot leta 2012. "Če ne bi dobro vodili RTVS, bi doslej imel nemogoče probleme," je dodal. Razložil je, da so zmanjšali število zaposlenih, urejali pogodbena razmerja in varčevali na vseh področjih. Spomnil je tudi, da so se leta 2012 plače dvignile za več kot 20 odstotkov. Meni, da je očitek "iz trte izvit".

Pojasnil je tudi, da RTVS ni vodila nobene kampanje za dvig prispevka. Po njegovih besedah so se obrnili na ministrstvo za kulturo in predstavili težave, s katerimi se soočajo. Stanje so predstavili tudi trenutni vladi, a s pogovori niso nadaljevali. Nato je vlada v parlamentarno proceduro vložila novo zakonodajo o RTVS.