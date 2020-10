»Ministrstvu in vladi sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili«

"Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali."

Del stavbe na Metelkovi 6

© Google Street View

Potem, ko je Levica v ponedeljek opozorila, da je ministrstvo za kulturo nekatere nevladne in kulturniške organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021, so se oglasili še nevladniki. Ti opozarjajo, da so sredstva za obnovo v proračunu predvidena šele v letu 2023 in sporočajo, da stavbe ne nameravajo zapustiti.

Nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi ulici 6, so v ponedeljek od upravljavca stavbe ministrstva za kulturo prejele predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, naj stavbo zapustijo do 31. januarja 2021. Če tega ne bodo storile, je ministrstvo napovedalo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na njihove stroške. Kot razlog za izselitev so na ministrstvu navedli, da potrebujejo prostore zase ter da jih nameravajo obnoviti, piše v sporočilu za javnost.

Po zapisu nevladnikov so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ob predlogu za prekinitev najemne pogodbe ni ponudilo nadomestnih prostorov, z njimi niti ni stopilo v dialog. "Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali," so zapisali.

Spomnili so, da se mednarodno priznane organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Med njimi so Pravno informacijski center - PiC, Mirovni Inštitut, Zavod Maska, ŠKUC, Mesto žensk in SCCA Ljubljana.

Organizacije s prostori v Metelkovi 6 izhajajo iz dediščine civilno-družbenih gibanj, "ki so v 80. letih minulega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno prispevala k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države". Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je po njihovih besedah zgodil leta 1993, ko so kulturniki, umetniki in aktivisti zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici.

"Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva skuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike," so zapisali.

Od ministrstva za kulturo bi nevladniki pričakovali, "da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata v tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje". Ob tem so poudarili, da je stavba na Metelkovi 6 edina, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu.

"Ministrstvu za kulturo in vladi RS sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo," so sklenili nevladniki.

Z ministrstva za kulturo so v odzivu za STA pojasnili, da je stavba na Metelkovi 6 glede na normative oslabljena, statično sporna in nevarna za bivanje: "Gre za oslabljeno nosilno konstrukcijo, streha zamaka, s strehe je že padla kritina, ki je poškodovala avto na parkirišču. Zaradi slabe fasade in pomanjkanja izolacije so stroški ogrevanja bistveno višji." Kot dodajajo na ministrstvu, je objekt opečna gradnja, zgrajena v drugi polovici 19. stoletja. Na njem so so do zdaj izvajali le nujna vzdrževalna dela, saj je "objekt zaradi nezadostne potresne odpornosti predviden za sanacijo". Na ministrstvu bodo na njem hkrati s statično sanacijo izvedli zamenjavo vseh dotrajanih gradbenih elementov, vključno z inštalacijami.

Po evidenci plačnikov stroškov upravljanja upravniku SPL je po navedbah ministrstva uporabnikov prostorov na Metelkovi 6 skupno 18. "Vsi za prostore ne plačujejo nobene najemnine, nekateri ne poravnavajo niti stroškov. V izogib nevarnostim na dotrajani stavbi je ministrstvo brezplačne uporabnike pozvalo k izselitvi zaradi obnove objekta, saj gre za edini neobnovljeni objekt v lasti države na območju Metelkova jug. Nujno obnovo sta načrtovala že predhodna ministra Dejan Prešiček in Zoran Poznič," so še sporočili z ministrstva.

Po spletnih kanalih je zaokrožila tudi peticija Ustavimo deložacijo kulturnikov z Metelkove 6. V besedilu, objavljenem na spletni strani Peticija Online, ob pozivu k podpisu proti izselitvi nevladnikov iz stavbe na Metelkovi, piše, da "trenutno vladajoča politika poskuša uničiti kulturni sektor, še posebej NVO, ki so trenutni oblasti trn v peti povsod, ne samo v kulturi". Avtorji peticije se želijo takim manevrov zoperstaviti in peticijo prepoznavajo kot prvi korak k temu. "Izpostaviti želimo solidarnost splošne javnosti s kulturo in delavkami in delavci v kulturi," so še zapisali. Do zdaj so zbrali več kot 3000 podpisov.