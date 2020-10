Poziv k takojšnjemu sprejetju ukrepov, nujnih za zaščito najbolj ogroženih skupin prebivalstva

Opozicija že dalj časa opozarja na zgrešen pristop vlade k spoprijemanju s širjenjem okužb. Sedem mesecev za pripravo na drugi val epidemije je zaradi tega izgubljenih.

Tanja Fajon, Marjan Šarec, Luka Mesec in Alenka Bratušek na skupni tiskovni konferenci

© Borut Krajnc

Spoštovani predsednik vlade, glede na skrb zbujajoče naraščanje tako števila okuženih s covid-19 kot tudi hospitaliziranih, glede na odpoved pregledov, operacij in preostalih necovid programov, ki so za dolgoročno zdravje družbe izrednega pomena, glede na pomanjkanje usposobljenih zdravnikov in zdravstvenih delavcev ter zaradi naraščajočega nezaupanja javnosti v vladne ukrepe in njihovo utemeljenost vas štiri opozicijske stranke, pobudnice Koalicije ustavnega loka, pozivamo k takojšnjemu sprejetju ukrepov, nujnih za zaščito najbolj ogroženih skupin prebivalstva ter urgentno okrepitev kapacitet za bolnike s Covid-19.

Poleg takojšnjega povečanja sredstev za sanacijo razmer v javnem zdravstvu, nastalih zaradi epidemije, vladi predlagamo nujne ukrepe, ki smo jih oblikovali v sodelovanju s strokovnjaki in strokovnjakinjami na področju epidemiologije, infektologije ter organizacije in menedžmenta v zdravstvu:

1. Zagotovitev kapacitet

Začasen poziv zasebnim zdravnikom in njihovim zaposlenim ter koncesionarjem.

Vključitev zadnjih letnikov visokošolskih študijev in študentov zadnjih letnikov medicinskih fakultet, skladno s smernicami Evropske komisije (COVID-19 – questions and recommendations regarding Directive 2005/36/EC, 27. 3. 2020). Za čas epidemije in kriznih razmer se jim podeli začasno licenco. Vključili bi lahko vse tretje letnike in vse absolvente Zdravstvene nege ter vse šeste letnike medicine, vse pripravnike medicine in specializante.

Prerazporeditev 1.700 specializantov medicine na deficitarna področja dela v COVID bolnišnicah.

Aktivacija upokojenih zdravnikov in sester, v kolikor ne sodijo v skupino s tveganji za zdravje.

Dodatno plačilo zdravstvenega osebja.

Aktivacija ekip Rdečega križa: vsaj 500 ljudi, usposobljenih za tehnično, logistično in administrativno pomoč zdravstvenim zavodom na primarni ravni.

Vojaška bolnišnica Role 2 (v 72 urah cca. 140 postelj!)

Pripraviti vsaj dodatnih 500 (1000?) postelj v pomožnih objektih (prazni bolnišnični objekti, zaprti hoteli). Tudi zdravilišča imajo kapacitete, ki so že prilagojene zdravljenju bolnikov, kakor tudi negovalni in zdravniški kader.

2. Boljša komunikacija

Komunikacijo naj vodijo za komunikacijo usposobljeni epidemiologi, ki imajo znanje in izkušnje, da poleg posameznika nagovarjajo celotno skupnost.

Nujnost sprejemanja sorazmernih ukrepov in njihovega podrobnega pojasnjevanja.

Zdravstveni in drugi delavci, ki obravnavajo bolnike s Covid-19, potrebujejo etične usmeritve o kriterijih triaže bolnikov (v primeru prezasedenosti kapacitet), o intenzivnosti njihovega zdravljenja, o obiskovanju oskrbovancev v DSO in možnosti svojcev, da se poslovijo od umirajočega bolnika.

Vključujoča komunikacija s sodelovanjem civilne družbe.

Pritegniti k sodelovanju vplivneže na socialnih medijih z ustreznimi informacijami.

Pojasnjevanje in motivacija za pravilno nošenje maske, distanco, razkuževanje rok in razkuževanje površin.

3. Dostopnost zdravstvenega sistema

Ločitev oddelkov za Covid od preostale zdravstvene dejavnosti (v sosednjih, ločenih stavbah – kjer je možno) in zagotavljanje zdravstvenih storitev v največjem možnem obsegu glede na situacijo.

Nujno takojšnja zagotovitev boljše dostopnosti primarne ravni zdravstva (osebni zdravniki, pediatri, zobozdravniki, ginekologi, psihiatri) z ločitvijo Covid obravnave od vseh ostalih zdravstvenih obravnav na primarni ravni z oblikovanimi Covid timi. V roku 24 ur mora državljan obvezno priti do kontakta z izbranim zdravnikom oziroma ambulanto vsaj po telefonu.

Nujno okrepiti primarno raven s specializanti medicine in večjo vključitvijo diplomiranih medicinskih sester iz referenčnih ambulant!

Na sekundarni ravni zagotoviti, da pacient prejme odziv na svojo napotnico glede na stopnjo nujnosti v roku 24 do 48 ur.

Zaradi hitrega naraščanja števila okužb s covid-19 ter zaradi začasnega opuščanja programov in oskrbe preostalih bolnikov pričakujemo, da se bo vlada reševanja razmer lotila takoj in z največjo resnostjo, predlagane ukrepe pa izvedla v najkrajšem možnem roku.

Ob dejstvu, da je vlada vnovič razglasila epidemijo, vas hkrati pozivamo, da se glede na resnost razmer, ki jo s tem izkazujete, prav vsi člani vlade vzdržite sprejemanja kadrovskih odločitev, zakonskih predlogov in drugih aktov ter vseh preostalih ravnanj, ki z epidemijo niso povezani oziroma kakor koli drugače kažejo, da boj zoper virus ni prioriteta vlade.

Jože P. Damijan, Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec, Alenka Bratušek

Koalicija ustavnega loka