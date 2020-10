Orban vztraja pri milejših ukrepih

Madžarski premier Viktor Orban se ob drugem valu pandemije covida-19 za razliko od večine drugih evropskih držav zaenkrat ni odločil uvesti strogih zajezitvenih ukrepov

Ob drugem valu pandemije covida-19 se madžarski premier Viktor Orban za razliko od večine drugih evropskih držav zaenkrat ni odločil za stroge zajezitvene ukrepe - z izjemo septembrskega zaprtja meja -, zaradi česar je vse bolj tarča kritik. Medtem ko prvi val pandemije Madžarske ni huje prizadel, je tokrat drugače, saj je na oktobra zaradi covida-19 tam umrlo že več ljudi kot prej v štirih mesecih skupaj.

Podatki Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) z 19. oktobra kažejo, da je smrtnost zaradi koronavirusne bolezni na milijon prebivalcev v tednu dni tam tretja najvišja v Evropi, takoj za Češko in Romunijo.

Strokovnjaki ocenjujejo, da je poslabšanje razmer predvsem posledica vladne politike, ki je tokrat precej milejša kot ob prvem valu, ko so bile hitro razglašene izredne razmere in uvedeno zaprtje javnega življenja.. Drugi val za razliko od prvega ni povzročil strahu pri ljudeh, zato so precej manj disciplinirani, kot so bili, ocenjuje rektor medicinske univerze v Budimpešti Bela Merkely.

Orbanovi kritiki poleg tega opozarjajo, da oblasti čez poletje ljudi niso dovolj ozavestile o nujnosti uporabe zašćitnih mask, izogibanja velikih druženj in potovanj v tujino. Tudi člani vlade so tako npr. dopustovali na Hrvaškem, tiskovni predstavnik Orbanove stranke Fidesz pa se je z novim koronavirusom okužil na neki veliki zabavi.

Orban je krivdo za začetek drugega vala pripisal tujcem - podobno kot marca, ko je okrivil iranske študente, ki so bili med prvimi okuženimi. 1. septembra so zato madžarske meje z določenimi izjemami zaprli in bolj ali manj onemogočili prihod tujih državljanov, a že po nekaj tednih so npr. več tisoč nemškim in španskim navijačem dovolili prihod na veliko nogometno tekmo Uefe v Budimpešti.

"Ljudje želijo, da Madžarska še naprej funkcionira, tako gospodarstvo kot življenja je treba zaščititi," je septembra izjavil Orban, potem ko je vlada na to temo izvedla "javno posvetovanje" med ljudmi. Madžarski BDP je sicer v drugem četrtletju letos padel za kar 13,6 odstotka.

Premier sicer vztraja, da so madžarske bolnišnice dobro pripravljene na morebitno povečanje obolelih s covidom-19. Kupili so okoli 16.000 ventilatorjev, zdravnikom pa ponudili kar podvojitev njihove plače. A zdravniki opozarjajo, da razmere niso tako rožnate. Vse bolj zaskrbljeni so tudi učitelji, saj jih sodeč po nedavni anketi močno skrbi možnost okužbe.

Težava je tudi pomanjkljivo testiranje na novi koronavirus, saj manj testov od Madžarske na tisoč prebivalcev v EU opravijo le še v Bolgariji. Testiranje je počasno in težko dostopno. Tudi zato naj bi uradna statistika o številu potrjenih okužb - teh naj bi bilo v zadnjem času okoli 1400 dnevno - ne odražala dejanskega stanja.