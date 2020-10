Kacin primerjal neprimerljiva zemljevida

Vladni govorec Jelko Kacin je na novinarski konferenci 19. oktobra komentiral tudi epidemiološke razmere po Evropi. Predstavil je dva zemljevida, ki ju je objavil evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Po Kacinovem mnenju prvi zemljevid kaže, da je bilo pred nekaj dnevi »kar nekaj zelenih območij«, medtem ko drugi kaže, da »ni nikjer nič več zelenega«.

Prvi zemljevid prikazuje države in regije glede na 14-dnevno incidenco in delež pozitivnih testov. Regije, v katerih so od 28. septembra do 11. oktobra potrdili manj kot 25 okužb na sto tisoč prebivalcev in pri tem delež pozitivnih testov ni presegel štirih odstotkov, so obarvane zeleno. Regije z večjo incidenco ali z večjim deležem pozitivnih testov pa so obarvane oranžno ali rdeče.

© Oštro.si / ECDC