»Ameriške volitve bodo pomembno vplivale na odnose v svetu«

Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA je opozoril, da bodo tokratne predsedniške volitve drugačne, saj je pandemija spremenila tudi politično ozračje

Franco Frattini, Claudio Bisogniero in dr. Božo Cerar

© Flickr

Nekdanji slovenski veleposlanik v ZDA Božo Cerar je pred predsedniškimi volitvami v ZDA opozoril, da bodo te pomembne za ves svet. "Nekateri pravijo, da bodo celo odločilne za ameriško demokratično ureditev. Sam bi dejal, da bodo pomembno vplivale na odnose v svetu, na čezatlantske odnose in tudi na stabilnost v sami Evropi."

Čeprav javnomnenjske raziskave že nekaj časa kažejo precejšnjo prednost demokratskega kandidata Josepha Bidna, pa to nikakor ne pomeni, da so volitve že odločene, opozarja Cerar. "Podobno situacijo smo imeli že pred štirimi leti, ko so ankete dajale prednost Hillary Clinton. Ta je na nivoju celotnih ZDA dobila tri milijone glasov več, a na koncu so odločali glasovi elektorjev," je spomnil.

"Zavedati se je zato treba, da 3. novembra ne bodo potekale ene same volitve, ampak 50 - v vsaki zvezni državi. In na koncu zmaga tisti, ki zbere največ elektorskih glasov," je poudaril in opozoril, da se bo prava bitka odvijala predvsem v t. i. neodločenih zveznih državah - Pensilvaniji, Michiganu, Wisconsinu, Floridi, Arizoni, Iowi in Severni Karolini. "Tu zadeve tudi niso tako jasne, kot na nacionalni ravni, marsikje se obeta tesen rezultat," je opozoril veleposlanik.

Kljub temu pa Trumpov položaj ni najboljši, ocenjuje Cerar. "Trump je zbral tudi precej manj sredstev za kampanjo od Bidna. Poleg tega so se od Trumpa začeli distancirati nekateri vidni člani republikanske stranke, da jim pretesna povezanost z njim ne bi škodila na volitvah v predstavniški dom oz. senat, ki bodo prav tako potekale 3. novembra, je dodal.

Trump je bil sicer v dosedanji kampanji po oceni Cerarja "relativno glasen, Biden pa bolj tih". "Očitno meni, da je bolje, da se ne izpostavlja preveč." Soočenje, ki sta ga imela, pa je ocenil kot žalostno, predvsem po zaslugi Trumpa. "To soočenje je bilo v bistvu sramota za ameriško demokracijo, saj je bila razprava zelo nekontrolirana in na zelo nizkem nivoju. Morda to pri kom vžge, pri tistih, ki gledajo na celotno zadevo malce z glavo, pa malo manj," je ocenil Cerar.

"Trump se je sicer v kampanji držal preizkušenih receptov izpred štirih let, ki vsekakor delujejo pri njegovih najbolj zvestih volivcih - teh je med 30 do 35 odstotkov vseh, vendarle se postavlja vprašanje, ali bo isti pristop tokrat dovolj za zmago," je menil.

"Razmere so vendarle drugačne kot pred štirimi leti - predvsem zaradi pandemije koronavirusa. Tu se je Trump zelo slabo odrezal. Pa naj še tako hvali svoj pristop in trdi, da je pandemija že za nami. Dejstva na terenu kažejo drugačno sliko. Ljudje niso slepi. Pandemije očitno še ni konec, cepiva pa očitno še ne bo do volitev," je še pojasnil.

Tudi gospodarsko stanje v ZDA je po Cerarjevih besedah zaradi soočanja s covidom-19 slabo. "Govoriti je mogoče o recesiji, izgubi na sto tisoče delovnih mest. In gospodarstvo je bilo še pred meseci Trumpov najmočnejši adut," je dejal.

"Če k temu prištejemo še sistemski rasizem, ki se je pod Trumpom spet razbohotil, ter dejstvo, da je ameriška družba bolj razklana kot pred štirimi leti, to pri tistih volivcih, ki niso Trumpovi jedrni volivci, šteje. Opozoriti pa je treba tudi na to, da je Trumpu uspelo odtujiti še več žensk kot pred štirimi leti," je Cerar še opisal, zakaj Trumpu ne gre najbolje v boju za ponovitev predsedniškega mandata.

"Poznavalci sicer opozarjajo, da je treba počakati do dneva volitev in ne izključujejo kakšnega t. i. oktobrskega čudeža v korist Trumpa. Ampak zaenkrat kakšnih takšnih presenečenj ni bilo, pa smo že v drugi polovici oktobra. Mogoče bo položaj še spremenilo zadnje soočenje, če bi ga Biden povsem polomil," je dodal Cerar.

Opozoril je, da je že več milijonov volivcev oddalo svoj glas po pošti, kar nakazuje visoko volilno udeležbo, ki naj ne bi bila v korist Trumpu.

"V luči velike razklanosti v družbi pa je treba opozoriti tudi na bojazen, da bi na dan volitev oz. po njih prišlo do nasilja. In to še posebej v primeru, če bo volilni rezultat tesen, če bo prihajalo do zamud pri štetju glasov ali pa tudi pritožb in če se bo zadeva potem vlekla do vrhovnega sodišča," je opozoril Cerar.

Če bo na volitvah zmagal Trump, bo to videl kot potrditev svoje dosedanje politike in kot vzpodbudo za nadaljevanje po tej poti, je še menil Cerar. "Kam je ta njegova pot pripeljala ZDA in svet, pa lahko na dolgo in široko razpravljamo. Če pa bo zmagal Biden, bo moral ogromno energije posvetiti za ureditev zadev v ZDA - od pandemije, do gospodarstva in družbene razdeljenosti," je pojasnil.

"K tem bojaznim je veliko prispeval tudi sam Trump z izjavami, da volitve lahko izgubi le, če bodo ponarejene. In s pozivi pristašem, naj bodo v pripravljenosti," je dejal Cerar. "Če bo prišlo do nasilja, se to lahko razplamti. Želim si, da bi zadeve potekale v miru," je dodal.

Pod Bidnom bi se bolje pisalo tudi transatlantskim odnosom, je prepričan Cerar. "Biden je zaprisežen atlanticist in se bo za razliko od Trumpa ponovno povezal z zavezniki in skušal voditi demokratične države v svetu. Pričakovati je tudi bolj konstruktivno dogovarjanje z Rusijo in Kitajsko glede vprašanj, ki zadevajo celoten svet, od pandemije, do podnebnih sprememb ali terorizma."

"Skušam biti nevtralen opazovalec, a vendarle se mi zdi, da bi bilo za Evropo, za čezatlantske odnose vsekakor bolje, če zmaga Biden, kot da bi se nadaljevalo stanje, ki smo mu priča pod Trumpom," je še dodal Cerar.

"Je pa treba biti zelo jasen - pričakovanja tistih, ki mislijo, da se bomo v primeru zmage Bidna vrnili v leto 2016, absolutno niso na mestu. Razmere so zdaj povsem drugačne kot pred štirimi leti. Tudi razhajanja ZDA z Evropejci niso vsa nastala v času Trumpa. Poti nazaj ne bo. Bo pa vsekakor Biden pripravljen v določene dogovore bolj, kot je zdaj Trump, predvsem pa v sodelovanje z zavezniki," je še pojasnil.