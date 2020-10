Ureditev področja umetne inteligence

Evropski parlament sprejel predlogie, da bi v Evropski uniji spodbujali inovacije, utrdili etične standarde in okrepili zaupanje v tehnologijo

© pixabay.com

V torek je evropski parlament na plenarnem zasedanju sprejel predloge, kako bi najbolje uredili področje umetne inteligence, da bi v Evropski uniji spodbujali inovacije, utrdili etične standarde in okrepili zaupanje v tehnologijo. Španec Iban Garcia del Blanco (S&D) je v zakonodajni pobudi Evropsko komisijo pozval k oblikovanju novega pravnega okvira glede etičnih načel in pravnih obveznosti, ki jih je treba upoštevati pri razvijanju in uporabi umetne inteligence, robotike in sorodnih tehnologij v Evropski uniji, vključno s programsko opremo, algoritmi in podatki. Pobudo so poslanci sprejeli s 559 glasovi za, 44 proti in 88 vzdržanimi, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

V pobudi izpostavlja, da je pri pripravi bodočih predpisov treba upoštevati več temeljnih načel, med katerimi so umetna inteligenca, ki je osredotočena na človeka in jo je ustvaril človek, varnost, preglednost in odgovornost, zaščitni ukrepi proti pristranskosti in diskriminaciji, pravica do pravnega sredstva, družbena in okoljska odgovornost ter spoštovanje zasebnosti in varstvo podatkov.

Tehnologije umetne inteligence z visokim tveganjem, na primer tiste s sposobnostmi samoučenja, morajo biti oblikovane tako, da vedno dopuščajo človeški nadzor. Če bi uporaba določene funkcionalnosti pomenila resno kršitev etičnih načel in bi bila lahko nevarna, je treba sposobnosti samoučenja onemogočiti, ljudem pa omogočiti polni nadzor, piše v predlogu.

Nemec Axel Voss (EPP) je v zakonodajni pobudi pozval k oblikovanju okvira civilne odgovornosti, usmerjenega v prihodnost, v skladu s katerim bi vso morebitno škodo zaradi umetne inteligence z visokim tveganjem prevzeli tisti, ki z njo upravljajo. Jasen pravni okvir bi podjetjem zagotavljal pravno varnost in tako spodbujal inovacije, hkrati pa odvračal od nevarnih dejavnosti in tako ščitil državljane in krepil njihovo zaupanje v tehnologije umetne inteligence.

Pravila bi morala veljati tako za fizično kot virtualno dejavnost umetne inteligence, ki povzroči poškodbo ali škodo v zvezi z življenjem, zdravjem, telesno nedotakljivostjo, lastnino ali znatno nematerialno škodo, ki povzroči preverljivo ekonomsko izgubo. Tehnologije umetne inteligence z visokim tveganjem so sicer še redke, a poslanci so menili, da bi morali imeti njihovi upravljavci zavarovanje, podobno tistemu za motorna vozila. Zakonodajno pobudo je parlament sprejel s 626 glasovi za, 25 proti in 40 vzdržanimi.

Francoz Stephan Sejourne (Renew Europe) pa je predstavil poročilo, iz katerega je razvidno, da je za vodilno vlogo Evropske unije na področju umetne inteligence potreben učinkovit sistem intelektualne lastnine in zaščitni ukrepi za patentni sistem unije, ki bi varovali inovativne razvijalce, vendar ne na račun interesov človeških ustvarjalcev in etičnih načel unije.

Poslanci so na ponedeljkovi razpravi ocenili, da je pomembno razlikovati med človeškimi stvaritvami, ki jih podpira umetna inteligenca, in stvaritvami, ki jih umetna inteligenca ustvarja samostojno. Poudarili so tudi, da umetna inteligenca ne bi smela imeti pravne osebnosti. Lastniki pravic intelektualne lastnine so zato lahko le ljudje. Poročilo obravnava tudi avtorske pravice, zbiranje podatkov, poslovne skrivnosti, uporabo algoritmov in globokih ponaredkov. Poslanci so v torek poročilo sprejeli s 612 glasovi za, 25 proti in 40 vzdržanimi.

Evropska poslanka Irena Joveva (Renew/LMŠ) je izpostavila ključen pomen zahteve po transparentnosti algoritmov, označevanju izvora oglaševanj in zavajajočih informacij ter jasna pravila moderiranja vsebin na spletu. "Poskušamo najti primerno raven med svobodo govora in poročanja ter zasebnostjo internetnih uporabnikov in zaščito pred zlonamernimi vsebinami. Ljudje naj vedo, kaj in kdo stoji za prikazovanjem njihovih vsebin, in naj imajo nadzor nad svojo identiteto," je dejala. Izpostavila je nujnost, da se zasebnim korporacijam ter njihovim algoritmom odvzame monopol nad javnim prostorom in da se od njih zahteva več transparentnosti in odgovornosti, so sporočili iz njene pisarne.

Evropski parlament je s tem postal ena prvih institucij, ki je izdala priporočila o tem, kaj naj bi obsegali predpisi s področja umetne inteligence v zvezi z etiko, odgovornostjo in pravicami intelektualne lastnine. Z uporabo teh priporočil bo Evropska unija lahko postala vodilna v svetu na področju razvoja umetne inteligence. Komisija bo zakonodajni predlog pripravila v začetku prihodnjega leta, so še sporočili iz Evropskega parlamenta.