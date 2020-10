Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov za eno leto

Do zdaj je bilo izkoriščenih manj kot polovica turističnih bonov

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, na današnji tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Glede na trenutne epidemiološke razmere v državi, ki terjajo sprejem novih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, bo vlada zagotovo podaljšala veljavnost turističnih bonov za eno leto, je danes napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Možnost podaljšanja veljavnosti turističnih bonov sicer predvideva peti protikoronski zakon, vlada pa bo o tem odločala decembra. Glede na trenutno razmere, ko ukrepi v veliki meri onemogočajo koriščenje bonov, je glede na Počivalškove napovedi torej zanesljivo pričakovati podaljšanje veljavnosti turističnih bonov. Teh je bilo doslej izkoriščenih manj kot polovica.

Precej ljudi je imelo rezervirane aranžmaje v času jesenskih počitnic, a jih zdaj zaradi omejitev pri prehajanju statističnih regij ne bodo mogli koristiti. Počivalšek verjame, da bodo ljudje skupaj s turističnimi ponudniki našli rešitve, ki bodo omogočile kasnejšo realizacijo aranžmajev.

Počivalšek je na novinarski konferenci, na kateri je predstavil v torek sprejet odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, poudaril, da skuša vlada z ukrepi vzdrževati kondicijo gospodarstva, hkrati pa zagotoviti najboljšo kakovost življenja glede na razmere. "Prišli smo do točke, ki od nas zahteva hitre in predvsem učinkovite rešitve," je poudaril.

21RMIVfsvYE

Vlada je z odlokom o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki je danes objavljen v uradnem listu, uveljavljen pa bo s četrtkom, med drugim določila, da je poleg diskotek in nočnih klubov ponujanje storitev prepovedano tudi v kinematografih in kulturnih ustanovah. Izjema so galerije, muzeji, arhivi in knjižnice, ob upoštevanju omejitve ene osebe na 20 kvadratnih metrov.

Gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih v rdečih regijah je prepovedana, v oranžnih regijah pa lahko gostinski obrati obratujejo od 6. do 21. ure, vendar le za mizami ter ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo.

Pod enakimi pogoji je še naprej dovoljena tudi gostinska dejavnost v nastanitvenih obratih, in to ne glede na status regije.

Opravljanje gostinske dejavnosti med 21. in 6. uro je ne glede na status regije dovoljeno v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost izključno za svoje zaposlene in varovance, v primeru dostave hrane in pijače ter za osebni prevzem hrane in pijače.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (to velja tudi za frizerske in kozmetične dejavnosti), se tako v rdečih kot oranžnih regijah omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov, lahko v njem ponudniki sprejmejo le eno stranko.

Fitnes centri so v rdečih regijah zaprti, v oranžnih pa velja pravilo ene osebe na 20 kvadratnih metrov.

Upravljalci trgovskih centrov in trgovci so dolžni zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. V nasprotnem prometu ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet oz. opravljanje dejavnosti.

Hoteli po Počivalškovih pojasnilih lahko ostanejo odprti, a ob strogem spoštovanju koronskih standardov.

Kot je še poudaril Počivalšek, bodo vsi nadaljnji ukrepi odvisni od epidemiološke slike. "Delamo vse, da bomo omogočili kolikor toliko normalno življenje," je dejal in izrazil željo, da do popolnega zapiranja javnega življenja ne pride.