Moralni razpad slovenske desnice

Iskanje krivcev za lastne neuspehe je že patološko

Janez Janša, predsednik vlade RS

Ko smo opozarjali na neprimeren nivo komuniciranja Janeza Janše in njegove druščine iz SDS, tega nismo počeli zgolj zaradi forme ali nasprotovanja primitivizmu, ki sicer niti približno več ne sodi v politični in družbeni prostor 21. stoletja.

Problem tega političnega nastopaštva ima več razsežnosti. Ko so to počeli iz opozicijskih vrst, je bilo res naporno. Neprestano spodkopavanje zaupanja v vlado onemogoča normalno delo. Ampak še večja težava je, da so to agendo spodkopavanja tako ponotranjili, da so sedaj spodkopali zaupanje še v svojo lastno vlado. In to v času, ko bi ga vlada najbolj potrebovala.

Brez dvoma lahko rečemo, da smo v aktualnem mandatu vlade pod vodstvom SDS priča popolnemu moralnemu razpadu slovenske desnice.

Tokrat zaupanja v vlado ni spodkopavala opozicija, ampak je zaupanje zapravila vladajoča stranka sama. Iskanje krivcev za lastne neuspehe je že patološko. Pripisovanje, da si opozicijske stranke želimo širjenja virusa, pa je skrajno podlo, da ne rečem žaljivo. Predvidevam, da sodijo po sebi.

Vsi že zelo dobro poznamo Janeza Janšo in njegove politične metode zadnjih desetletij. Zelo dobro poznamo tudi predvolilne zaveze dveh koalicijskih strank. Pa smo kljub temu dali vladi pod vodstvom SDS priložnost, da nadaljuje boj zoper epidemijo brez dodatnih težav z opozicijo. Sprejemali smo vse predlagane ukrepe in pustili različnosti ob strani. Socialni demokrati (SD) smo v času popolne karantene celo organizirali pomoč starejšim in socialno odrinjenim v obliki dostave in podobno. Da bi ja prispevali svoj del pri skupnem boju za zajezitev virusa. Da smo dali sporočilo, naj ljudje zdržijo. Da je celotna politika tukaj za njih.

Ampak ta volk ni mogel iz svoje kože. Že v prvih dneh po nastopu mandata so SDS-ovi politikanti zlorabili uradni Twitter račun vladnega kriznega štaba za primitivno žaljenje treh konkretnih oseb z imeni in priimki, ki jim niso povšeči. Ne predstavljam si bolj samodestruktivne poteze kot to, da predsednik vlade v času najhujše zdravstvene krize stoletja na uradni spletni strani vlade razglasil vojno z mediji. Kaj sploh to pomeni? So res vsepovsod njegovi sovražniki? Ali je to samo v njegovi glavi?

Ta oseba očitno ne more delati z nikomer razen s svojimi zvestimi navijači. Niti v najtežjih razmerah ne. Tako se države ne vodi. Pa do menjav na čelu NIJZ in represivnih organov še niti nisem prišel, pa do nakupov delnic Petrola, iskanja izgubljenih tovornjakov, neusklajenega komuniciranja, vsiljevanja pooblastil vojski, kot da smo v vojni ... hujskanja preko strankarskih medijev, zatiskanja oči pri nepravilnostih v zvezi z nakupi zaščitne opreme. Naj sploh nadaljujem z naštevanjem vseh spornih ravnanj te vlade?

Opozicija ni kriva, da se Janša že desetletja vede skrajno nespodobno in da je to nespodobnost pred dvema letoma še okronal z nezakonitim kreditom pri neki Dijani iz Bosne, s čimer je vesoljnemu svetu pokazal, da je vpet v omrežja, ki se v Bosni ukvarjajo z "davčno optimizacijo". Čeprav si tega niti malo ni zaslužil, je imel v rokah škarje in platno, da bi pokazal vse svoje vrline.

Ampak izgleda, da je mu je vojna s komunisti in prostitutkami bolj pomembna, da mu paše stagniranje v tem zatohlem gozdu zgodovine in zamer. In predvsem, da želi po treh desetletjih presedanja na najvišjih državnih funkcijah, to početi še nadaljnja tri desetletja. Hlastanje po lovorikah prevzemanja državnih sistemov jim je bolj pomembno od reševanja epidemije in s tem povezane krize. Počasi bo tega dovolj.