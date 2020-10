Janković: »Da ti nekdo reče, da nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, je slabo sporočilo«

Ljubljanskega župana moti pretiran pesimizem Janševe vlade pri komuniciranju trenutnega stanja. Pravi, da v teh časih pozabljamo na socialni čut in empatijo.

Zoran Janković, župan Ljubljane

© Uroš Abram

Župan Mestne občine Ljubljana (MOL) Zoran Janković pravi, da vladne ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa sprejema. Nasprotuje ločenemu ukrepanju občin, je pa Ljubljana pripravljena pomagati z nastanitvenimi objekti. Moti ga pretiran pesimizem pri komuniciranju stanja, v pogovoru za STA pa je opozoril še, da pozabljamo na socialni čut in empatijo.

Janković se zavzema za enotno spopadanje z novim koronavirusom na ravni EU. Po njegovem mnenju bi morala EU z direktivo določiti, kako bi se morale države obnašati v času epidemije, "kajti virus z mejo ne zaspi oz. se ne zbudi".

To, da so odločitve prepuščene posamičnim vladam, po Jankovićevih besedah povzroča mnogo nevšečnosti. Hkrati pa omogoča vladam, da podatke interpretirajo po svoje, v prid odločitvam, ki jih sprejemajo.

V prestolnici je aktivno okuženih trenutno največ, čez 1100, ampak ko se številke preračunajo na število prebivalcev, ki jih je okoli 290.000, in ob dejstvu, da v Ljubljano vsak dan pride 120.000 dnevnih migrantov, oktobra pa so jo napolnili tudi študenti iz vse Slovenije, Ljubljana ni na vrhu, ampak na repu lestvice širjenja okužb, meni župan.

Vladne ukrepe, razglasitev epidemije za 30 dni in nočno omejitev gibanja od 21. do 6. ure sprejema. Tudi nedeljski govor predsednika vlade Janeza Janše, v katerem je predstavil hierarhijo vrednot med epidemijo - najprej življenja, nato zdravje in nato gospodarstvo - je označil za korekten. "Se mi pa zdi popolnoma zgrešeno, da še isti večer objavi tvit o razglasitvi epidemije," je dejal.

Dodatno ga je pri komuniciranju vlade o ukrepih in stanju glede novega koronavirusa zmotil po njegovem mnenju pretiran pesimizem. "Da ti nekdo reče, da nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, je slabo sporočilo," je ocenil.

Janković nasprotuje tudi temu, da občine sprejemajo svoje ukrepe. "To samo še dodatno razburja ljudi, ki se sprašujejo, zakaj so nekje naredili nekaj, drugje pa ne. In to je lahko podlaga za neko tekmovanje v všečnosti ali pa za zaostrovanje ukrepov v strahu, da se kaj ne zgodi. To ne prinese nič dobrega," je ocenil. Po njegovih besedah ljubljanska občina zaenkrat ne namerava uvajati posebnih ukrepov.

Je pa pripravljena pomagati. Pri tem je izpostavil zelo dobro komunikacijo med občino, njenim Zdravstvenim domom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana. Pohvalil je ravnanje generalnega direktorja UKC Janeza Poklukarja, ki je po Jankovićevih besedah naredil tisto, kar je rešitev tako za državo kot prestolnico - zagotovil je dodatne postelje za bolnike s covidom-19. "Z razporeditvami drugih bolnikov v Bolnišnico Petra Deržaja ter pridobitvijo dodatnih postelj v negovalni bolnišnici na Vrazovem trgu in ortopedski kliniki je dobil približno 250 postelj, od tega skoraj 80 na intenzivni negi. To je tisto, kar bi moral narediti direktor vsake bolnišnice," je prepričan Janković.

Ob tem pa poudarja, da če bi se zadeve zaostrovale in bi potrebovali dodatne namestitve, lahko Ljubljana za to nameni Gospodarsko razstavišče, lahko pa tudi dvorano Stožice. "Imamo tudi postelje, če bodo ustrezale. Tako da lahko v koordinaciji s štabom civilne zaščite v enem dnevu vzpostavimo te namestitve," je dejal župan.

Prostor tako po njegovih besedah ne bo težava, "bo pa problem, če ne bomo imeli dovolj kadra", je izpostavil. Največjo zahvalo po njegovem mnenju dolgujemo zdravnikom, medicinskim sestram, reševalcem in drugemu osebju v zdravstvu. Poudarja tudi, da je treba ljudi za njihovo veliko odrekanje v času epidemije dobro plačati.

Mesto se je na razmere v epidemiji prilagodilo tako da zagotavlja vse potrebne javne službe. "Mesto mora funkcionirati. Ne moremo ostati brez snage, brez vode, brez ogrevanja," je dejal. Ob tem pa je izpostavil, da je že marca direktorjem občinskih podjetij dal navodilo, da odpuščanja zaposlenih ne bo. "In tega smo se držali," je dejal.

"Veste kako hudo je bilo, ko je 900 zaposlenih v LPP, od tega 500 voznikov spomladi sedelo doma. Ampak ko smo potrebovali 20 šoferjev za razvoz hrane, se je pa v eni uri javilo 200 prostovoljcev. "Spet je v ospredje prišel ta čut pripadnosti, skrbi za meščane," je dejal.

Nasploh pri spopadanju z epidemijo Janković pogreša socialni čut in empatijo. "Že vsa leta govorim, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, a brez ljudi na ulicah ni tako lepo," je dejal.

V drugem valu epidemije brezplačnih kosil ne bodo razdeljevali, saj po Jankovićevih besedah za to ni potrebe, dokler šolske kuhinje obratujejo. "Vsak naš učenec lahko gre po kosilo," je dejal.

So pa na občini čas manjšega prometa na cesti izkoristili za pospešitev nekaterih infrastrukturnih projektov.