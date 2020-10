Jaz, koritnica

Koritnica je prelepa reka v dolini Soče, kjer sem v počitniški koloniji skrbela za zdravje otrok. Tako da nisem prav nič užaljena, če so mi dali vzdevek »koritnica«.

»Sogovornika sta v studiu komentirala tudi petkove proteste v Ljubljani in drugih slovenskih mestih. Hojs je bil do protestnikov precej kritičen.’'Petkovi protesti so protesti koritnikov oziroma tistih, ki so prisesani na državne jasli. Ljudje me kličejo domov in me sprašujejo, kdaj bomo ustavili te delomrzneže.’' Ob tem je opozoril, da so se nezakonitih shodov, ko je bila v veljavi prepoved zbiranja, udeležili tudi nekateri znani politiki. Posebej je omenil poslanca SD Marka Koprivca in prvaka LMŠ Marjana Šarca.