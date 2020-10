Odrinjeni epidemiologi

Odgovorni za obvladovanje epidemije še vedno povsem napačno, z grožnjami in neusklajenimi izjavami, predstavljajo razmere in uvajanje ukrepov

© Uroš Abram

Epidemijo covid-19 spremljam od daleč. Vendar je zdaj že očitno, da ne klinična stroka, ki jo vključuje vlada, ne druga politika, z ministrstvom za zdravje vred, ne obvlada razmer. Epidemiologi, ki so že pred pandemijo opozarjali, da država ni pripravljena na dogodke, ki pomenijo tveganje za zdravje ljudi, niso bili slišani, zdaj so izgoreli. Njihovih mnenj ne upoštevajo več, nalagajo pa jim nove naloge, ki niso strokovne narave in pomenijo vodenje upravnih postopkov, kot je na primer odrejanje karantene.