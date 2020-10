Konec kariere Keitha Jarretta?

Keith Jarrett

© Manuel Cristaldi / Flickr

Eden najbolj priznanih jazz in klasičnih pianistov na svetu Keith Jarrett je v sredo razkril, da najverjetneje ne bo več javno nastopil. V takšno odločitev so ga prisilile posledice dveh kapi iz leta 2018, ki sta ga začasno paralizirali. Njegov album Köln Concert iz leta 1975 je med najbolj prodajanimi klavirskimi posnetki na svetu.

"Moja leva stran je še vedno delno paralizirana. Lahko poskusim hoditi s palico, a sem potreboval dolgo časa, da sem prišel do tu - leto ali več," je dejal Jarrett. Sedaj 75-letni pianist lahko igra le z eno roko, je francoska tiskovna agencija AFP povzela The New York Times.

"Ko slišim klavirsko glasbo, igrano z obema rokama, mi je zelo fizično neprijetno," je dejal pianist in dodal: "Če samo slišim Schuberta ali tiho igranje, je preveč, ker vem, da sam tega ne zmorem. Ne pričakujejo, da bom tega zopet sposoben - mogoče mi bo uspelo z levo roko držati skodelico."

Objava je šokirala glasbeni svet, kjer je bil Jarrett desetletja eden najbolj znanih in inovativnih izvajalcev ter skladateljev jazz in klasične glasbe.

Tokrat ni prvič, da ima pianist resnejše zdravstvene težave. V poznih 90. letih minulega stoletja se je bojeval s sindromom kronične utrujenosti, a je vseeno ustvarjal album za albumom in igral pred občinstvom po vsem svetu.

Jarret se je rodil v mestu Allentown v Pensilvaniji. Bil je čudežni otrok, ki se je klavir začel učiti še pred tretjim rojstnim dnem. Leta 1964 se je preselil v New York, kjer je igral poleg bobnarja Arta Blakeyja, nato pa z legendami, kot je Miles Davis.

Po glasbenikovih besedah je možnost, da se vrne na oder, majhna. "Ne vem, kako bo videti moja prihodnost. Trenutno se ne počutim, kot da sem pianist," je po poročanju AFP zaključil Jarrett.