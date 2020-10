V Nemčiji bi lahko proti covidu-19 začeli cepiti že letos

Nemška vlada namerava vzpostaviti 60 posebnih centrov za cepljenje

V Nemčiji so začeli s pripravami za začetek cepljenja proti covidu-19 do konca leta, je povedal nemški zdravstveni minister Jens Spahn. Nemška vlada namerava vzpostaviti 60 posebnih centrov za cepljenje. V četrtek so v državi znova potrdili več kot 11.000 novih okužb z novim koronavirusom.

Spahn je na videokonferenci ta teden dejal, da je cepivo, ki ga nemško podjetje BioNTech razvija skupaj z ameriškim Pfizerjem, blizu odobritve, so za Bild povedali udeleženci konference. Cepljenje "bi se lahko začelo do konca leta", je dejal minister po poročanju tujih tiskovnih agencij.

Nemško ministrstvo za zdravje namerava vzpostaviti 60 posebnih centrov za cepljenje po vsej državi, v katerih bo lahko cepivo shranjeno na ustrezni temperaturi. Zvezne dežele je minister pozval, naj do 10. novembra sporočijo, kje bi lahko te centre vzpostavili.

V Nemčiji so sicer v četrtek potrdili 11.242 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar je približno 40 manj kot dan pred tem, ko so zabeležili rekordno število novih okužb v enem dnevu. Skupaj so po podatkih Inštituta Roberta Kocha v Nemčiji doslej potrdili 403.291 okužb. Umrlo je 9954 bolnikov s covidom-19, od tega 49 v zadnjem dnevu.

Reprodukcijsko število, ki kaže, koliko ljudi v povprečju okuži vsak okuženi, trenutno v Nemčiji znaša 1,11, dan pred tem pa je bilo 1,09. To pomeni, da 10 okuženih naprej okuži približno 11 drugih ljudi.