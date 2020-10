Sindikat vojakov toži državni zbor

Sindikat vojakov Slovenije (SVS) je včeraj vložil tožbo proti DZ, ker ta ni odpravil neustavnosti enotnega plačnega sistema javnega sektorja, kot mu je to naložilo ustavno sodišče leta 2012, so sporočili iz sindikata. Sindikat s tožbo zahteva odpravo dveh po njihovem mnenju neustavno sprejetih aneksov h kolektivni pogodbi za javni sektor.

Sindikat v tožbi na delovnem sodišču v Ljubljani zahteva odpravo aneksov številka 10 in 12 h kolektivni pogodbi za javni sektor. Ta dva aneksa od leta 2018 določata plače pripadnikom Slovenske vojske (SV), kot so se z vlado dogovorili sindikati, ki ne zastopajo niti enega pripadnika SV, so v objavi na svoji spletni strani opozorili na sindikatu.

Dogovor sindikatov in vlade iz decembra 2018 namreč določa dvig plač večini javnih uslužbencev za tri plačne razrede in izjemoma za dve plačna razreda, le za pripadnike SV samo za en plačni razred, zaradi česar ankesa številka 12 ni podpisal nobeden od sindikatov iz dejavnosti obrambe, so zapisali v sindikatu. S tožbo tako zahtevajo odpravo tega aneksa, za katerega menijo, da pripadnikom SV določa plače diskriminatorno in predvsem neustavno.

Kot so pojasnili v sindikatu, je ustavno sodišče leta 2012 ugotovilo neustavnost kvoruma za veljavo kolektivne pogodbe za javni sektor v zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in odločilo, da mora DZ neustavnost odpraviti v dveh letih. Sodišče je takrat v odločbi o neustavnosti dela zakona obrazložilo, da v zakonu določen kvorum za veljavo kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa podpis več kot polovice sindikatov javnega sektorja, omogoča, da za posamezno dejavnost kolektivna pogodba velja, čeprav je ne podpiše nobeden od sindikatov iz te dejavnosti.

Ravno to pa se je zgodilo pri sprejemanju izpodbijanih aneksov, so opozorili na sindikatu.

V tožbi za razveljavitev aneksov se tako odloča o njuni ustavnosti zaradi neizpolnjene obveznosti DZ. Pri odločbi iz maja 2012 gre za eno od desetih neizvršenih odločb ustavnega sodišča, zato so v sindikatu delovnemu sodišču v kolektivnem sporu tudi predlagali, da na ustavno sodišče poda zahtevo za razveljavitev neustavnega dela zakona o sistemu plač v javnem sektorju o kvorumu, ker DZ ni odpravil neustavnosti v osmih letih, čeprav bi jo moral v dveh.

"Nadaljevanje pogajanj in sprejemanje kolektivnih pogodb za 170.000 javnih uslužbencev na neustaven način ob ignoranci sodb ustavnega sodišča ni dopustno," so zapisali. Kot so dodali, so pripadniki SV v enotnem plačnem sistemu od njegove uvedbe leta 2008 v primerjavi z drugimi plačnimi skupinami zaradi neustavnega kvoruma izgubili do 40 odstotkov pri višini plač.